Oggi, intorno alle ore 16:25, una squadra dei vigili del fuoco di Crotone è intervenuta in Via Nazioni Unite per un incidente stradale. La vettura coinvolta, una BMW, per ragioni ancora da chiarire, è uscita di strada finendo contro il guardrail.

A bordo del veicolo si trovavano tre giovani del luogo, subito soccorsi dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti gravi. I vigili del fuoco, dopo aver verificato che all’interno dell’auto non ci fossero altre persone, hanno messo in sicurezza sia il veicolo che l’area circostante.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia per effettuare i rilievi necessari e accertare la dinamica dei fatti. Le cause dell’incidente restano ancora da determinare.