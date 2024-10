TABELLINO

Crotone: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Schirò; Silva, Spina (31’st Vitale), Oviszach (13’st Tumminello), Gomez (43’st Chiarella). A disp. : Sala, Martino, Rispoli, Armini, Groppelli, Stronati, Kostadinov, Cantisani, Aprea, Rojas, Akpa Akpro, Kolaj. All. Longo

Taranto: Del Favero; Shiba, De Santis, Verde (19’st Papazov), Mastromonaco (43’st Sacco), Speranza (43’st Giovinco), , Matera, Varela (19’st Schirrù), Contessa; Zigoni (27’st Battimelli), Fabbro. A disp. : Meli, Marong, Picardi, Guarracino, Garau, Schirru, Fiorani, Iervolino, Ardizzone, Vaughn. All. Gautieri







Arbitro: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

Reti: 3’st Shiba (T), 14’st Silva (C), 35’st Tumminello (C)

Ammoniti: Speranza (T), Gallo (C), De Santis (T), Verde (T), Silva (C), Fabbro (T), Chiarella (C)

Spettatori: 3.507



–> Diretta testuale del match <–