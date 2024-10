In data odierna, a causa di un cedimento del piano viabile, la Strada Statale 280 “Dei Due Mari” è stata temporaneamente chiusa in direzione Catanzaro, all’altezza del km 3,000 presso Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

Le squadre di pronto intervento dell’ANAS, insieme alle forze dell’ordine, sono già presenti sul posto per gestire la viabilità in sicurezza e per avviare le operazioni di ripristino della strada. L’obiettivo è consentire il ritorno alla normale circolazione nel minor tempo possibile, limitando al massimo i disagi per gli automobilisti.







ADVERTISEMENT

Gli automobilisti sono invitati a seguire le indicazioni stradali e a prestare attenzione alle deviazioni predisposte per garantire la sicurezza durante i lavori. ANAS raccomanda massima prudenza e il rispetto delle indicazioni fornite sul posto.

Le cause del cedimento sono ancora in fase di accertamento, e gli aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.