Volley Serie C Femminile: Volley Cirò Marina vola al Primo Posto con una vittoria per 3-0 contro Pink Volo Lamezia

Nella terza giornata di Serie C femminile, la Volley Cirò Marina ha conquistato una prestigiosa vittoria per 3-0 contro il Pink Volo Lamezia nonostante le avversità presenti, tra cui il maltempo che ha accompagnato la squadra per tutta la trasferta, e assenze importanti.

Mister Stara, costretto a ridisegnare la formazione per la terza volta consecutiva, ha saputo gestire le assenze di giocatrici chiave come Sposato e Restuccia e la situazione Murru, presente ma non utilizzabile.

La formazione schierata ha visto Cannestracci al palleggio, Aromolo in posizione di opposto, Vella con Lettieri al centro, mentre Carluccio e capitan Malena in banda. Il primo set è stato caratterizzato da un avvio equilibrato, ma sono stati gli attacchi decisi di Malena e Carluccio a creare un divario significativo di 8 punti, portando il punteggio a 8-16. Grazie ai servizi di Lettieri e ai solidi muri di Vella, la Volley Cirò Marina ha esteso il vantaggio fino a 10-21, chiudendo il set con un netto 12-25 dopo l’ingresso di Sestito e la riconversione di Aromolo in regia.

Nel secondo set le giocatrici cirotane hanno continuato a dominare, con Aromolo e Lettieri efficaci sugli attacchi, supportati dalle precise alzate di Cannestracci. Nonostante un parziale ritorno della Pink Volo che ha raggiunto il 10-15, le difese eccellenti di De Rose e Carluccio hanno mantenuto le avversarie a distanza. Il set è stato chiuso con un ampio 14-25 grazie anche agli sforzi di Vella e Malena.

Nel terzo set, nonostante la Pink Volo abbia dato battaglia e raggiunto l’equilibrio iniziale, 7-7, è stata capitan Malena a prendere in mano le redini del gioco, portando le cirotane a un vantaggio di 7 punti, 7-14. Cannestracci ha orchestrato magistralmente l’attacco coinvolgendo tutte le sue giocatrici, tra cui Carluccio, Aromolo, Vella e Lettieri, estendendo così il vantaggio fino al 13-20. Nonostante un timido tentativo di rimonta del Pink Volo che ha portato il punteggio a 16-20, le difese determinate di De Rose e Malena hanno consentito di aumentare il vantaggio fino al 16-23, nel finale di set entra Sestito al servizio su Malena, chiudendo il set e l’incontro con il punteggio di 16-25.







Questa vittoria per 3-0 proietta la Volley Cirò Marina al primo posto della classifica con nove punti, frutto di tre vittorie consecutive. Mister Stara si è mostrato soddisfatto delle prestazioni della squadra, considerando le numerose assenze. Questo il suo commento: “Vittoria meritata contro una buona squadra. Poter contare su un gruppo di ragazze a cui posso chiedere di interpretare più ruoli all’interno di una gara è fantastico. Nonostante le assenze le ragazze stanno mostrando voglia di sacrifico e di attaccamento alla squadra”. Anche capitan Malena ha espresso grande contentezza per il primo posto raggiunto esortando le compagne a continuare su questa strada e a non mollare mai. La società è soddisfatta dell’attuale primo posto ma è consapevole delle sfide che ancora l’attendono, con diverse squadre ben attrezzate e preparate, costruite per la vittoria del campionato.

Il prossimo impegno della Volley Cirò Marina sarà ancora in trasferta contro la G.M. Volley Cosenza, una sfida che si preannuncia impegnativa ma che la squadra affronterà con determinazione per continuare il suo percorso di crescita.