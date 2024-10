La Provincia di Crotone ha rappresentato la Regione Calabria alla terza edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome a Bari. Nella giornata del 20 ottobre, presso lo stand ‘Intelligenza Artificiale’ è stata presentata una eccellenza del nostro territorio: il Museo del Mare Pèlagos sito nell’ Area Marina Protetta ‘Capo Rizzuto’ gestita dalla Provincia di Crotone.

Sono stati tantissimi i visitatori accorsi allo stand della Regione Calabria in cui ha fatto da protagonista il Museo del Mare Pèlagos offrendo una esperienza museale unica attraverso metodi innovativi e nuove tecnologie digitali.

Gli utenti hanno potuto esplorare un sito archeologico sommerso, simulando una vera immersione nella Realtà Virtuale. Indossando i caschetti, bambini e adulti, hanno fatto un tuffo nei siti proposti, poco distanti dalle rive dell’AMP ‘Capo Rizzuto’ – nuotando tra i relitti naufragati 20 secoli fa – a testimonianza di quanto la nostra costa sia sempre stata fondamentale per la navigazione e per le rotte commerciali. I siti sono stati oggetto di rilievo ottico 3D da operatori subacquei e fedelmente ricostruiti in un ambiente digitale.







Il Museo del Mare Pèlagos è inserito nel progetto Memoriae Maris coordinato dall’Area Marina Protetta, che ha coinvolto l’Università della Calabria ed enti di ricerca e protezione ambientale.

Lo stand al Festival delle Regioni di Bari ha riscosso un nuovo grande successo, dopo l’appuntamento alla fiera di Bologna ‘We Make Future’ dei mesi scorsi. L’interazione – indossando il caschetto e muovendo il joystick nuotando virtualmente nei fondali dell’AMP – ha consentito non solo momenti di divertimento, ma ha anche svolto una funzione conoscitiva e didattica.

“Un ringraziamento particolare va alla Regione Calabria e al Governatore Roberto Occhiuto che ha nuovamente scelto la Provincia di Crotone per rappresentare l’intera regione ad un Festival così importante, che ha unito tutte le regioni di Italia – ha dichiarato il Presidente Sergio Ferrari che non ha potuto presenziare all’evento per gestire l’allerta meteo, che ha colpito i comuni della Provincia crotonese, nel fine settimana appena trascorso -. Il nostro patrimonio storico-culturale si intreccia con le nuove tecnologie digitali e 3D – dice Ferrari – restando al passo con i tempi in termini di promozione territoriale ed esperienze ricche e coinvolgenti per gli utenti”.