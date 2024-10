Domenica 20 ottobre nella splendida cornice del PalaMagetti a Roseto degli Abruzzi si è svolta la Coppa Itala Master, manifestazione a carattere nazionale dove centinaia di Atleti nelle rispettive specialità si sono confrontati per accedere ai vari podi di categoria.

Un altro successo personale per Vincenzo Vutera, veterano atleta in forze all’Accademia Karate Crotone, il quale ha gareggiato nella specialità Kata (esercizio individuale di forme tradizionali codificate). Dopo una serie di eliminatorie l’atleta crotoniate si è ritrovato ancora una volta in finale di poule conquistando l’accesso all’incontro per 1° e 2° posto.

La finalissima ha visto un incontro equilibrato dove purtroppo, per pochi centesimi di punto e sfumato il metallo più pregiato e conquistando ancora una volta, a distanza di qualche settimana, un’altra splendida medaglia d’Argento.Il podio della categoria ha visto la seguente classifica: 1° POSATA MAURO (ABRUZZO); 2° VUTERA VINCENZO (CALABRIA) 3° NATALINI FABIO (EMILIA ROMAGNA); 3° BRANDONI ANDREA (LAZIO).







Ancora un’altra bella soddisfazione per l’AKC e tutto il suo Staff che ha ricevuto ancora una volta elogi da M° Gerardo Gemelli Presidente Karate Calabria, Ing. Luca Bossi, Assessore allo Sport comune di Crotone e Prof. Francesca Pellegrino delegata Coni Crotone.