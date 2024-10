Erasmus Day all’Istituto comprensivo “Casopero – Filettate” di Cirò Marina (KR)

In data 18 ottobre c.m. si è svolto, presso l’auditorium dell’I.C. “Casopero- Filottete” di Cirò Marina, l’Erasmus day: una iniziativa che ogni anno celebra i successi di Erasmus+ mettendo in luce le opportunità e i risultati di progetti di mobilità e cooperazione europea e il contributo del Programma alla crescita della cittadinanza europea e alla costruzione dell’Area europea dell’educazione.

Gli Erasmusdays sono eventi in presenza o digitali nelle forme più varie volti a portare avanti il motto “Facciamo risplendere l’Europa!”: seminari per lo scambio di buone pratiche, conferenze o sfide sui social media mostre fotografiche, attività sportive, eventi sul territorio, open day, concorsi, biblioteche umane, visite guidate, etc. Incoraggiamo i partecipanti a organizzare eventi che integrino anche questo tema sportivo, sottolineando i valori di fair play, inclusione e scambio culturale trasmessi dallo sport.







L’evento, accreditato da Erasmus/Indire, si è svolto alla presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Cirò Marina, Avv. Maria Grazia Panebianco e dell’ Ambasciatore Erasmus/Etwinning, Dott.ssa Maria Teresa Rugna.

Durante la giornata sono state illustrate le mobilità previste nel progetto “In cerca di nuovi Orizzonti … Andiamo!” (Looking for new Horizons … Let’s go !”) codice progetto: 2023-1-IT02-KA122-SCH-000144911 e le ricadute didattiche avute sugli alunni.

Sono stati illustrati i corsi seguiti dal personale scolastico (“Agenda 2030: ICT Tools for Sustainable Development” a Praga, “School without borders” School internationalization in action a Chantilly, ‘Fluency and English Language Development’ a St. Julien’s (Malta) , “Digital Citizenship and Media Literacy: Sharing the Responsibility” a Strasburgo) e le attività di job shadowing presso l’Istituto Dimotiko Scholeio Pano Polemidion-Karmiotissas di Limassol (Cipro) e le UDA svolte dagli alunni dell’Istituto a corollario dei progetti stessi.

“Grande è la soddisfazione per aver concluso un progetto così importante”, dichiara il Dirigente Scolastico Prof.ssa Graziella Spinali, “ma ancora maggiore è la responsabilità del fornire agli alunni una scuola di qualità mediante l’incontro e l’arricchimento con altre realtà, per creare cittadini consapevoli ed attivi, padroni del proprio tempo in uno spazio globale”.