C’era grande attesa per il debutto dei Tritoni , nonostante il mal tempo i tifosi si sono ritrovati al palazzetto ansiosi di sostenere la squadra nella prima in casa di serie C.

Le aspettative non sono state disattese e la gara e’ stata spettacolare e molto accesa . Sono i ragazzi della Tonno Callipo a chiudere il primo set sul 21/25sfruttando l’esperienza e sfoderando le armi migliori quando si era in perfetto equilibrio aiutati da alcune sbavature del sestetto Pitagorico.

Ma e’ al secondo set che arriva la reazione agonistica prima e tecnica poi del gruppo di capitan Barile che trascina i suoi, affidandosi agli attacchi stratosferici di Andrea Asteriti (migliore in campo oltre che ex) e la stabilità in ricezione e difesa di Lopetrone e Tonolli rapidi e onnipresenti ,precisi a smistare palloni per la regia del duo crotonese. A completare l’opera le buone cose fatte dai centrali Mingrone Pelaia e Di Lorenzo e per il Crotone è stato anche facile pareggiare con un 25/20







1/1 mister, De Fina corre ai ripari inserendo l’esperto Pisani, giocatore dall’alto tasso tecnico , che per i Tritoni diventa una vera spina nel fianco e il Crotone subisce contraccolpi e lascia andare il set che si chiude sul 19/25 e tanta amarezza.

2/1 la Tonno Callipo inizia alla grande ,a metà set Andrea Asteriti accusa crampi, La Video Calabria Crotone si inceppa e sembra tutto finito, mister Asteriti toglie dal cilindro Romeo che piazza un attacco un muro e una serie di battute che permettono a Lorenzo Asteriti di piazzare due muri vincenti, seguito da altro muro di Andrea Asteriti e si va 19/16 . La gara riprende fiato, fino ad una serie di sviste dell ‘ arbitro che non sanziona un paio di falli. Sale la tensione e oltre al danno la beffa, con il risultato di innervosire oltremisura i ragazzi in campo che non possono fare altro giocare fino alla fine chiudendo il set sul 20/25

Mister Asteriti si dice soddisfatto “ grande partita tra 2 squadre che puntano sui giovani, abbiamo pagato lo scotto dell’inesperienza da neo promossi, guardiamo alla prossima partita “