VolleyRo /Pallavolo Crotone 3 a 1.

Cede in trasferta la Pallavolo Crotone di mister Asteriti che dopo una strepitosa partenza , capace di sorprendere le giovani di mister Cristofani che capitolano quasi subito perdendo il primo set, cala la concentrazione non riuscendo a portare a casa la gara.

E’ al rientro in campo che le avversarie mostrano uno spirito diverso, si adattano subito alle nuove richieste tattiche facendo perdere concentrazione alle sirene;la ricezione balla e la regia di Sturniolo diventa sporca ed imprecisa. A quel punto tocca alle palle alte sistemare la situazione ma le scelte non sono azzeccate così il VolleyRo piazza break su break costringendo mister Adteriti a rilevare quasi tutte i titolari cercando risposte nelle alternative.

Sul 1/1 passa la tensione la gara si incanala sui binari dell’equilibrio, purtroppo rotto da due primi tempi schiantati a terra, Barbaro Angeloni e Morciano sono chiamate agli straordinari ma senza risultati,

al centro Coló e Tornesello non trovano le contromisure sopratutto al posto 4 che sale in cattedra e nei momenti cruciali rompe il set e porta in vantaggio le romane.







Mister Asteriti non ci sta cambia rotazione e inizia alla grande fino al 14/7 , poi una serie di battute in salto del VolleyRo ci riportano in svantaggio, acellera la Pallavolo Crotone da 23 pari fino al 28 pari dove la grinta e la fortuna aiuta le locali che chiudono set e partita dopo più di due ore di gioco.

Mister asteriti:

Potevam fare di piu dal punto di vista mentale e mettere pressione alla giovane squadra romana, quando lo abbiamo fatto abbiamo annullato il gap fisico e tecnico, ci resta il rammarico di non aver portato a termine il 4 set che sarebbe valso un 5 set.

Ora la testa deve andare alla prossima in casa contro Castellana