Share on Twitter

Share on Facebook

Nel mese di ottobre è stata avviata l’edizione 2024 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolgerà 2530 Comuni e circa 1 milione di famiglie.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Per il comune di Crotone il campione delle famiglie coinvolte è pari a 2603.

Le famiglie coinvolte riceveranno una lettera informativa a firma del presidente dell’Istat, contenente le istruzioni per compilare autonomamente il questionario attraverso il canale web.

Le credenziali di accesso al questionario online sono riportate nella lettera informativa.

Nel caso di smarrimento di quest’ultima sarà possibile recuperare le credenziali di accesso attraverso il CCR, presso l’ufficio statistica in Via L. Settino n. 41 tel. 0962.921235 – 0962.921412.







ADVERTISEMENT

In ogni caso il CCR rimarrà a disposizione per chiarimenti e assistenza per tutta la durata del censimento, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Dal 12 novembre scenderanno in campo, sul territorio comunale, i rilevatori che contatteranno le famiglie presso le loro abitazioni. Dovranno esibire, su richiesta della famiglia, il tesserino (ISTAT) e un documento di riconoscimento.

Rispondere al censimento è un obbligo di legge.

In caso di mancata risposta viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria in violazione di tale obbligo.L’obbligo di risposta al questionario si applica a tutti i componenti della famiglia campione.

Tutte le informazioni al riguardo sono pubblicate sul sito del Comune di Crotone.