Internazionalizzazione, il 29 ottobre seminario in Camera di Commercio a Crotone

Prosegue l’impegno dell’ente camerale per far conoscere i vantaggi sottesi all’acquisizione dello status di operatore economico autorizzato. L’iniziativa organizzata con l’Agenzia delle Dogane

Agevolare tutti i soggetti coinvolti nella catena logistica internazionale. È questo l’obiettivo sotteso alle modifiche introdotte con il nuovo Codice Doganale dell’Unione che sarà al centro di un seminario organizzato dalla Camera di Commercio Catanzaro Crotone in collaborazione con l’Agenzia Dogane e Monopoli-ADM per favorire l’internazionalizzazione delle imprese. L’iniziativa, dal titolo “La figura dell’Operatore Economico Autorizzato (AEO) tra semplificazioni e facilitazioni per le imprese”, si svolgerà il 29 ottobre alle ore 15.00 nella sala Pitagora della Camera di Commercio, sede di Crotone.

Dopo il successo registrato lo scorso anno, prosegue, dunque, l’impegno dell’ente camerale per far conoscere i benefici consentiti dalla nuova normativa che prevede semplificazioni per gli operatori commerciali che acquisiscono lo status di operatore economico autorizzato. Si tratta di una certificazione di affidabilità rilasciata dall’Agenzia delle Dogane volta a favorire gli scambi commerciali.

L’acquisizione dello status di operatore economico autorizzato comporta innumerevoli vantaggi per le imprese in termini economici e di risparmio di tempo. Le agevolazioni, ad esempio, determinano meno controlli e spedizioni più veloci ma soprattutto meno costi doganali. La Camera di Commercio intende promuovere il nuovo istituto grazie anche alla collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone.







I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio, Pietro Falbo, e dalle introduzioni affidate al direttore territoriale Calabria Adm, Antonio Di Noto e al presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone, Giuseppe Irrera.

A seguire si entrerà nel vivo del seminario con gli interventi dei dirigenti e responsabili dell’Ufficio delle Dogane che illustreranno, nello specifico, le procedure per il rilascio dell’autorizzazione e i benefici che ciò comporta. Nello specifico prenderanno la parola Pierpaolo Trapuzzano, dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Catanzaro; Raffaella Pupo, coordinatrice regionale AEO; Sonia Cassano, capo team AEO dell’Ufficio delle Dogane di Catanzaro e Tiziana Bruno, componente team AEO dell’Ufficio delle Dogane di Catanzaro.

Nel corso dell’incontro saranno, inoltre forniti gli ultimi dati aggiornati relativi al commercio estero delle tre province di competenza dell’ente.