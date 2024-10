È uscito il 18 ottobre su tutte le piattaforme digitali il primo singolo di Caterina Carelli, intitolato Restare in Bilico. Un brano che nasce da un bisogno intimo e profondo di dare voce a quel dolore che emerge quando ci mostriamo senza filtri, vulnerabili, e privi di difese di fronte agli eventi della vita che non possiamo controllare né cambiare.

Carelli, attraverso la sua canzone, racconta che si può ritrovare il sorriso anche dopo momenti di confusione, accettando quella sensazione di sentirsi fuori posto in un mondo che ci porta spesso a nasconderci dietro schermi e barriere invisibili. Il messaggio centrale di Restare in Bilico è l’invito ad abbracciare la propria vulnerabilità, trovando la forza proprio nelle fragilità che spesso ci rendono umani e autentici.

Un debutto che si propone non solo come una testimonianza personale, ma anche come un invito collettivo a non aver paura di esporsi, di vivere le proprie emozioni senza timore.

Percorso artistico di Caterina Carelli

La musica ha rappresentato per Caterina Carelli, fin dall’infanzia, il suo unico punto di riferimento, un’autentica fonte di vita. Con il passare degli anni, è divenuta per lei una necessità irrinunciabile: un mezzo per far emergere sentimenti ed emozioni che erano rimasti intrappolati nel suo cuore.

Il suo debutto sul palcoscenico avvenne all’età di nove anni, quando si esibì per la prima volta nell’area portuale del suo paese. Successivamente, iniziò un percorso di formazione musicale presso l’Istituto Musicale Donizetti, dove studiò canto moderno per due anni con la docente e soprano lirico Enrica Mistretta. La sua partecipazione a concorsi canori fu costante, con esperienze che le portarono numerosi riconoscimenti, tra cui la vittoria nella sezione canto del concorso “Le Muse della Contea di Cirò”.

La svolta artistica di Carelli arrivò nel 2014, quando vinse un premio speciale al “Cirò Meeting Festival IV Edizione”, che le permise di esibirsi al Teatro Romano di Verona nel giugno del 2016. In quell’occasione, durante il “Premio Beatrice”, si esibì da solista, ricevendo un caloroso apprezzamento dal pubblico, segnando così una tappa importante nel suo percorso musicale.







Oltre ai successi nei concorsi, Carelli ha ampliato il suo bagaglio formativo frequentando l'”Accademia Sotto le Stelle” a Martina Franca (TA), dove ha avuto l’opportunità di studiare con professionisti del calibro di Luca Pitteri, Fabrizio Palma, Gabriella Scalise e Grazia Di Michele. Queste esperienze, unite alla sua costante dedizione, hanno contribuito a formare l’artista che oggi conosciamo.

Con il suo singolo di debutto Restare in Bilico, Caterina Carelli si affaccia al panorama musicale con una voce autentica, capace di trasmettere emozioni profonde e universali.

Caterina Carelli si è classificata al secondo posto nella Categoria NUOVE PROPOSTE al concorso canoro CANTASCANDALE 2016, svoltosi il 7 presso il Centro Congressi Pitagora di Crotone.