Si accende una nuova insegna Coop nella provincia di Crotone.

Oggi, Il 24 ottobre apre un nuovo punto vendita diretto Master Coop Alleanza 3.0 nel territorio Crotonese.

Il punto vendita Coop, con circa 1.600 metri quadrati di superficie coperta, sarà caratterizzato da nuovi allestimenti interni e ambientazioni, oltre ad avere un capillare assortimento del prodotto a marchio Coop con uno straordinario prevalente filo conduttore: la forza del Made in Italy, sinonimo non solo di qualità, ma anche di visione sostenibile della produzione e di attenzione strategica nei confronti dei territori.

L’obiettivo è quello di garantire ai consumatori un prodotto di qualità che possa soddisfare tutti i bisogni, grazie alla completezza di un’offerta ampia e differenziata.

Le linee di prodotto a marchio sono il frutto di valori condivisi volti ad un consumo consapevole attraverso massimi livelli di qualità, convenienza, sicurezza, eticità e sostenibilità.

L’impegno di AZ S.p.A. in qualità di rappresentante Master franchisee di Coop Alleanza 3.0 in Calabria, si pone l’obiettivo di valorizzare suddetti progetti che favoriscono l’aggregazione della comunità a stili di vita salutari.

Az S.p.A sposa, infatti, la dimensione imprenditoriale con quella etica e sociale: l’espressione concreta di questi valori sono l’impegno nel dare risposte ai

bisogni delle persone e delle comunità; garantire convenienza, qualità e sicurezza; sostenere l’economia del territorio, la legalità, la solidarietà e la cultura.

L’insegna Master Coop Alleanza 3.0 è presente sul territorio Calabrese con quaranta negozi.

Il punto vendita assieme al direttore e a tutto lo staff accoglieranno i loro clienti giovedì 24 ottobre alle ore 9:00, contestualmente all’apertura del nuovo negozio OVS di Cirò Marina, alla presenza delle Istituzioni per il canonico taglio del nastro.