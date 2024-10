Share on Twitter

Oggi, giovedì 24 ottobre, si è ufficialmente accesa una nuova insegna Coop a Cirò Marina, nella provincia di Crotone. Il nuovo punto vendita Master Coop Alleanza 3.0, con una superficie di circa 1.600 metri quadrati, inaugura con innovativi allestimenti e ambientazioni, offrendo un ampio assortimento di prodotti a marchio Coop, caratterizzati dall’eccellenza del Made in Italy. Questo rappresenta non solo un sinonimo di qualità, ma anche di sostenibilità, con un’attenzione particolare al legame con i territori.

L’obiettivo del nuovo store è di garantire ai consumatori un’offerta completa e diversificata, capace di soddisfare ogni necessità, promuovendo valori come la qualità, la convenienza, la sicurezza e la sostenibilità. I prodotti a marchio Coop incarnano questi principi, ponendo al centro il concetto di consumo consapevole.







Az S.p.A., Master franchisee di Coop Alleanza 3.0 in Calabria, si impegna a valorizzare progetti che favoriscono la comunità, promuovendo stili di vita sani e sostenibili. La missione di Az S.p.A. unisce l’etica imprenditoriale alla responsabilità sociale, rispondendo ai bisogni delle persone, sostenendo l’economia locale, la legalità, la solidarietà e la cultura.

Con l’apertura del nuovo punto vendita, la rete Master Coop Alleanza 3.0 in Calabria raggiunge i quaranta negozi. L’inaugurazione di oggi si è svolta alle ore 9:00, in concomitanza con l’apertura del nuovo store OVS, alla presenza delle istituzioni locali per il tradizionale taglio del nastro.