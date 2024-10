Si rinnova il Consiglio Direttivo della ASD Cirò Marina che Corre.

L’Assemblea dei soci è stata chiamata al rinnovo del suo direttivo, tra conferme e nuovi ingressi.

Il Presidente storico Luigi Capitò è stato rieletto all’unanimità. Gli atleti e i soci sostenitori hanno dato atto dell’impegno costante e della passione profusa dal Presidente, che ha dimostrato come la perseveranza e l’unione del gruppo consentano il raggiungimento di importanti obiettivi che la squadra si è prefissata in questi anni.

Nuovo ingresso nel Direttivo per Silvia Aloisio, eletta Vicepresidente; confermato il Segretario Sebastiano Messina; Giancinto Lamberto entra come Vicesegretario e Mariano Salerno come Tesoriere. Tra i nuovi consiglieri: Ida Cardace, Antonio Montesanto e Cataldo Russo.

Lo scopo principale è quello di strutturare l’associazione, presente sul territorio da oltre quindici anni, per lo sviluppo di nuove relazioni positive e costruttive.







ADVERTISEMENT

La passione per il running è il vero senso di appartenenza dei soci alla squadra, che tanto si è contraddistinta nei numerosi eventi agonistici a cui ha partecipato con risultati considerevoli in tutte le categorie sia regionali che interregionali, senza per questo mai rinunciare al rito degli allegri banchetti in compagnia di fine gara ..

Inoltre, la condivisione dei valori dell’amicizia, del rispetto delle regole e del lavoro, fanno della Ciro’ Marina che corre un autentico esempio nell’impegno sociale e civico che l’associazione si pone come precipuo fine sociale sul territorio.

Copioso il programma che piano piano sta prendendo forma e gli appuntamenti sportivi cui i nostri soci e atleti parteciperanno, a partire dall’Oktoberfest RUN a Cosenza l’1 Novembre.

Tra gli obiettivi vi è quello di organizzare eventi sportivi anche nel territorio di Cirò Marina, ringraziando la popolazione che ha sempre supportato l’ Associazione, e invitandola a partecipare attivamente alle attività dell’ASD.