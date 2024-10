6ª giornata: Bari-Crotone 2-3

BARI: De Lucci; Campanelli, Sassarini (25’st De Pinto), Caputi, Pinto, Mavraj, Spadavecchia, De Martino (10’st Polito), Scafetta, Palumbo (25’st Virginia), Labianca (10’st Dimola). All. Di Bari







CROTONE: Greco; Tarantino, Pagano, Tosto, Galardo, D’Amora, Buonaccorsi (1’st Cantisani), Bianchi (22’st Maiolo), Afferri (1’st Vrenna), Ambrogio (10’st Cacciopoli), Terrasi. All. Lomonaco

Arbitro: Tierno di Sala Consilina

Reti: : 29’pt e 43’pt Scafetta (B), 11’st e 23’st Cacciopoli (C), 45’st Vrenna (C)

Ammoniti: Spadavecchia e Polito (B), Bianchi, Tarantino, Cacciopoli e Vrenna (C)

Espulsi: 48’st Caputi (B) e Tosto (C)