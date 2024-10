GIUGLIANO: Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; Giorgione, Maselli (23’st D’Agostino), De Rosa; Ciuferri (23’st De Paoli), Padula (16’st Balde), Njambe. A disp. : Iardino, Barosi, Acella, Cuciniello, Francesco, Nuredini, Peluso, Esposito G., Scaravilli, Minelli. All. Bertotto



CROTONE: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo (39’st Barberis), Schirò; Silva (26’st Cantisani), Tumminello (26’st Spina), Oviszach (19’st Stronati), Gomez (39’st Groppelli). A disp. : Sala, Martino, Rispoli, Armini, D’Aprile, Kostadinov, Aprea, Rojas, Chiarella, Vitale. All. Longo



ARBITRO: Maroni di Palermo



MARCATORI: 6’pt Tumminello (C), 15’pt Padula (G), 29’pt Silva (C), 31’pt Oviszach (C)



AMMONITI: Padula (G), D’Alterio (C), Oyewale (G)







Clicca qui per rivivere la diretta testuale del match