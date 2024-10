Già nel mese di Maggio il Partito Democratico di Cirò Marina, attraverso i propri consiglieri, aveva espresso tutto la propria perplessità sulle ingenti risorse economiche impegnate dall’ente per far fronte alla Stagione estiva 2024. Durante l’ultimo consiglio comunale alle porte dell’estate in arrivo, sul punto del chiarimento dovuto all’affidamento di 341 mila euro (determina numero 45 del 4 aprile 2024) verso Ticket service S.r.l.s di Catanzaro e sul ruolo di gestione per Krimisound, l’amministrazione comunale si impegnava a comunicare la rendicontazione su quanto da noi richiesto.

Arrivati a fine Ottobre quindi, senza aver ricevuto nessun chiarimento e contatto su quanto sollevato, i consiglieri del Partito Democratico di Cirò Marina, Giuseppe Dell’Aquila e Antonio Pace, hanno protocollato in data odierna una interrogazione dettagliata delle spese sostenute durante la Stagione Estiva 2024 da parte dell’ente ed i relativi ritorni economici.

Di seguito l’interrogazione:

i sottoscritti Giuseppe Dell’Aquila e Antonio Pace, ai sensi della predetta norma regolamentare, chiedono di conoscere:







La rendicontazione completa e documentata di tutte le serate e le attività attinenti alla scorsa stagione estiva (presenti e non presenti nel programma); La rendicontazione completa e documentata di tutte le serate e le attività attinenti realizzate nella stagione estiva – KRIMISOUND 2024; Di relazionare e rendere pubblici i contratti riguardanti la gestione degli eventi interamente affidati alla società Ticket One, specificando la quantificazione degli introiti per il Comune di Cirò Marina derivanti dai 5 eventi realizzati presso Arena Saracena. L’iscrizione in quale capitolo di entrata sono stati contabilizzati, così come dichiarato dal Consigliere Delegato Affatato nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale. La rendicontazione completa e documentata delle attività attinenti “LUGLIO IN SPORT 2024”. L’elenco e la documentazione completa di tutte le determine già emesse riguardanti affidamenti e liquidazioni effettuate riguardanti la stagione estiva (KRIMISOUND, LUGLIO IN SPORT 2024, CIRO’ ARTE); Le modalità di raccolta di contributi e sponsorizzazione effettuate dal Comune o suoi preposti; Di conoscere le reversali di pagamento o altre modalità di intervenuto pagamento per i contributi suddetti riscossi; Di conoscere l’ammontare delle somme riscosse nel corso di diverse serate dai cittadini presenti e fatti accomodare ai posti a sedere; nonché le modalità ed i tempi di trasmissione delle medesime; Se per le serate inserite nel cartellone estivo “CIRO’ ARTE” organizzate dalla PRO LOCO sia stato erogato qualche contributo di natura economica o diversa e la quantificazione degli introiti per il Comune di Cirò Marina della vendita dei biglietti per la suddetta manifestazione svoltasi presso i Mercati Saraceni; Con quali modalità e documenti è stata autorizzata la raccolta pubblicitaria effettuata da privati relativa alla manifestazione “LUGLIO IN SPORT 2024”, e se la relativa stampa ha comportato o meno costi specifici.

Attendiamo un gentile riscontro ed una risposta esaustiva.

Sperando che questa venga realmente fornita nel dettaglio richiesto.