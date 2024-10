Mercoledì 23 ottobre, il Lions Club Cirò Krimisa è nuovamente entrato nelle scuole per emozionare e sensibilizzare, con la presentazione del service nazionale “lo zaino sospeso”, in collaborazione con l’Istituto Scolastico Comprensivo di Cirò Marina.

Questa meravigliosa iniziativa, che il Lions Club Cirò Krimisa realizza ormai da diversi anni, è stata fortemente appoggiata dal presidente di club Serafina Sammarco, che ha confermato l’impegno etico-sociale di tutti i Soci Lions, uniti in uno sforzo attivo e gratuito, teso a venire incontro alle esigenze e ai disagi di coloro che hanno bisogno di un aiuto, soprattutto in momenti di particolare emergenza sociale, come quello che stiamo attraversando.

Nella lunga esperienza di servizio lionistico, lo storico club ha affinato la capacità di leggere i bisogni del territorio per cercare di rispondere con aiuti concreti a vecchie e nuove vulnerabilità, e non si è mai affievolita l’attenzione concreta soprattutto nei confronti delle fasce deboli, quali gli anziani e i più piccoli.

Ad accompagnare una giovane presidente di service, particolarmente motivata e coinvolta, Mariangela Ferraro, c’erano il presidente di club e le socie Mariolina De Franco, Filomena Zungri e Jessica Fontana, assieme ai cuccioli Lions, alunni dei plessi visitati.

I Lions hanno coinvolto i bambini della scuola primaria di Cirò Marina dell’Istituto Comprensivo Casopero-Filottete (plessi Butera, Ferrari e Wojtyla) nella raccolta di materiale scolastico, organizzando un gratificante momento interattivo, mirato a sensibilizzare sull’importanza del dono, trasmettendo un messaggio di condivisione molto apprezzato da grandi e piccini.







Durante l’evento è stato proiettato un apposito video dedicato all’argomento, per rafforzare il messaggio di solidarietà, e insieme ai bambini è stato raccolto molto materiale scolastico che sarà destinato alle famiglie in difficoltà, cercando di comprendere le loro reali esigenze e necessità: lo “Zaino sospeso” con un solo semplice, immenso gesto, che condensa in un atto concreto la cultura della reciprocità del dono e la gioia della solidarietà, aiuta bambini e genitori, presente e futuro, invitando chi ha, a donare a chi non ha.

Durante il mese di settembre, infatti, nelle cartolerie di Cirò Marina sono stati posizionati degli appositi contenitori per deporvi liberamente una matita, un diario, un quaderno, un astuccio, acquistato e lasciato lì, “sospeso”, per qualunque famiglia avesse avuto bisogno di un piccolo aiuto, e permettere ai propri bambini di tornare tra i banchi di scuola, preservandoli dal dolore e dall’umiliazione della rinuncia.

Il risultato stupefacente è frutto di una proficua collaborazione tra scuole e associazioni e per il prezioso contribuito dei bambini un immenso grazie è dovuto all’efficacissima opera di sensibilizzazione delle maestre che hanno raccolto tanto materiale insieme ai piccoli alunni della scuola primaria, all’insegna del “chi ha di più lascia e chi ha di meno prende”. Un ringraziamento corale va al Dirigente Scolastico dell’I.C. Casopero-Filottete, Graziella Spinali, per la sua costante disponibilità ad aderire alle proposte dei Lions. Lo Zaino Sospeso proseguirà per tutto l’anno scolastico, perseguendo l’obiettivo di aiutare chi ha bisogno.