Nella quarta giornata di campionato, la Volley Cirò Marina ha firmato un’importante vittoria in rimonta contro la G.M. Volley Cosenza, espugnando il Pala Ferraro con un finale thrilling da 2-3 (25-21 / 17-25 / 25-17 / 20-25 / 10-15). La partita è stata una vera battaglia, con entrambe le squadre che hanno mostrato grande organizzazione e determinazione.

Il primo set è caratterizzato da un sostanziale equilibrio, con entrambe le formazioni che si sfidano a colpi di attacchi forti e precisi. Le cirotane, guidate da Vella, Lettieri e Capitan Malena, rispondono ai tentativi delle avversarie, in particolare Prezioso e Luciani. Tuttavia, alcuni errori gratuiti in fase di servizio e in difesa permettono alla G.M. Volley Cosenza di prendere un vantaggio significativo, arrivando a condurre 23-16. Nonostante il tentativo di rimonta con l’ingresso di Aromolo, il set si chiude sul 25-21 per le locali.

Nel secondo set, determinata a pareggiare, la Volley Cirò Marina entra in campo con un atteggiamento aggressivo. Avvio molto intenso ed equilibrato ma grazie alla regia difensiva di De Rose e Lettieri e alle precise alzate di Cannestracci, la squadra costruisce un vantaggio che arriva fino al 12-16, supportata dagli attacchi incisivi di Carluccio, Malena e Murru. La chiusura del set arriva sul 17-25, portando la partita in parità.







Il terzo set è un vero e proprio duello, con attacchi di Malena, Murru e Carluccio che si scontrano contro difese rocciose ed efficaci delle cosentine. Sul 13-13, un black-out imprevisto consente alla G.M. Volley di guadagnare 6 punti consecutivi, portandosi sul 19-13. Nonostante l’ingresso di Aromolo per ridare vigore alla squadra, il set si conclude sul 25-17 per le cosentine.

Durante il cambio di campo, mister Stara ridisegna la strategia per cercare di ribaltare la situazione. Parte così il quarto set con la Volley Cirò Marina che riprende a macinare gioco, Cannestracci è precisa nelle alzate e Malena e Murru devastanti in attacco. Il punteggio rimane in equilibrio, ma con un turno di servizio decisivo di Vella, che effettua due ace, la squadra riesce a portarsi sul 19-23. Carluccio chiude il set con un muro perfetto sul 20-25, riportando la parità.

Il quinto e decisivo set inizia con grande intensità. Murru e Malena sono imprendibili, e la squadra va al cambio di campo sul 5-8. Cannestracci continua a eccellere nelle alzate, mentre i muri di Carluccio e Vella si dimostrano fondamentali. La Volley Cirò Marina gestisce bene il vantaggio, chiudendo il set e il match sul 10-15, grazie a un muro di Vella.

Questa vittoria è una prova di cuore e carattere per la Volley Cirò Marina, un successo che dimostra non solo il valore delle atlete cirotane ma anche il loro spirito combattivo, pronte a lottare per ogni punto e a non arrendersi mai. La quarta vittoria consecutiva consente di mantenere la vetta della classifica. Grandissimo l’entusiasmo a fine gara del mister e delle ragazze per una partita durata più di 2 ore ma che alla fine ha visto prevalere le cirotane.

Il prossimo incontro si preannuncia altrettanto impegnativo, infatti nel recupero della 4^ giornata, mercoledì 30 ottobre alle ore 20.00 arriverà a Cirò Marina la Pallavolo Rossano, squadra costruita per il salto di categoria e che ha potuto beneficiare questa settimana di un turno di risposo. La Volley Cirò Marina però, è decisa a continuare il suo cammino da protagonista in questo entusiasmante campionato e cercherà in tutti i modi di portare a casa punti importanti per il proseguo del campionato. L’invito chela società vuole rivolgere ad appassionati e non è di accorrere numerosi mercoledì 30 a sostenere la squadra.