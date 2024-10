Share on Twitter

Serie D Femminile: La Pallavolo Crotone Trionfa 3-0 contro Nicotera Volley

Seconda giornata di campionato e primo successo casalingo per la squadra femminile della Pallavolo Crotone, che si impone con un netto 3-0 contro il Nicotera Volley. Le ragazze di mister Muto, dopo aver conquistato un punto nella sfida d’esordio a Monasterace, tornano in campo con una prestazione determinata e incisiva che regala loro il primo bottino pieno della stagione e permette alla squadra di raggiungere quota 4 punti, posizionandosi a metà classifica.

La partita, disputata ieri a Crotone, ha messo in luce il potenziale della giovane formazione crotonese, che ha saputo gestire l’incontro sin dal primo set contro un’avversaria ben organizzata e competitiva. Con un gioco compatto e un’ottima gestione dei fondamentali, le ragazze di mister Muto hanno controllato la gara, imponendosi in tre set consecutivi e mantenendo alta la concentrazione in tutte le fasi del match.







A fine partita, mister Muto ha elogiato le sue atlete per la crescita che stanno dimostrando sul campo: “È stata una vittoria meritata, frutto di un miglioramento globale di tutto il gruppo. Partita dopo partita, le ragazze stanno mettendo in pratica il bagaglio tecnico acquisito fino ad ora, tenendo conto anche della loro giovane età. Questo risultato è il frutto del loro impegno e del lavoro svolto in allenamento”.

L’allenatore si è detto soddisfatto della prestazione, evidenziando come questa vittoria rappresenti un passo importante per la squadra, che continua a crescere sotto il profilo tecnico e tattico. La stagione è solo all’inizio, ma le atlete crotonesi hanno già dimostrato di avere il potenziale per affrontare il campionato con determinazione e voglia di migliorare.

Ora, con una vittoria e un punto conquistato nelle prime due giornate, la Pallavolo Crotone guarda con fiducia ai prossimi impegni, consapevole delle proprie capacità e delle potenzialità ancora da esprimere. L’obiettivo è continuare su questa strada, migliorando di partita in partita e puntando a posizionarsi stabilmente nelle parti alte della classifica.