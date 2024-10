In una magnifica giornata di fine ottobre, frutto quasi di un colpo di coda della calda estate 2024, nello specchio di mare dinanzi il meraviglioso litorale di Cirò Marina, e con un mare in condizioni straordinarie, si è svolto l’attesissimo 1° Trofeo promozionale di pesca sportiva dalla barca, nella disciplina FIPSAS della Traina con esca naturale chiamato “RICCIOLA CIRO’ DAY”.

La kermesse aperta a tutti gli appassionati di pesca sportiva, è stata organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione Cirò Marina in stretta collaborazione con i ragazzacci dell’A.S.D. Uccialì Fishing Team, non nuovi a questi eventi.

Ben 21 equipaggi composti da atleti anche provenienti dalla provincia di Catanzaro, a bordo di altrettante imbarcazioni condotte da esperti skippers soci LNI, hanno dato vita ad una sfida bellissima ed emozionante, che non ha risparmiato tanto divertimento e colpi di scena. Dopo l’accreditamento avvenuto all’alba i concorrenti subito al via, si sono letteralmente fiondati in mare alla ricerca di esca in vivo, evidentemente più catturante. Le condizioni ideali hanno consentito di avere diversi strike, ma hanno premiato chi è riuscito ad innescare specificatamente tonnetti alletterati, di cui sono ghiotte proprio le fameliche Ricciole. Infatti la cattura del prelibato carangide, ai fini della classifica, vista la particolarità della competizione, attribuiva un punteggio superiore, rispetto alle altre specie catturabili, per cui come strategia, l’uso di cefalopodi come esca in questa giornata fantastica, non ha premiato in termini di catture, spesso causando slamate. Oltre a ciò a rendere ancor più intrigante l’evento, è stato l’obbligo di effettuare un breve video della cattura coi propri smart-phone da inviare in un gruppo-chat comune con tutti gli equipaggi, e da convalidare alla consegna della preda ai giudici di gara, che ha consentito in tempo reale, di conoscere orientativamente l’andamento della gara, facendo salire l’adrenalina.

Ad aggiudicarsi il match è stato l’equipaggio BRAVA composto dagli strepitosi Marco Greco e Giuseppe Leto, che con una Ricciola da 41950 pt, hanno conquistato l’ambito trofeo.







La medaglia d’argento è andata invece all’equipaggio IL BARONE ROSSO, formato dagli irriducibili Vincenzo Guerra e Cataldo Filippelli, che a bordo della loro imbarcazione condotta abilmente, hanno catturato una bellissima Cernia Bianca valsa 17640 punti, grazie invece alla strategia adottata, basata sull’utilizzo di seppie vive trainate a fondo.

Sul terzo gradino dello speciale podio, si sono accomodati i bravissimi Vincenzo De Franco e Salvatore Renda del Team PESCA1, i quali con grinta e determinazione non hanno mollato fino alla fine, riuscendo a catturare una Ricciola da 5000 punti sul fil di lana.

Menzione d’onore poi, per il gesto compiuto da diversi partecipanti, che in alcuni casi, dopo aver catturato prede sotto misura, con amorevoli cure, hanno ri-ossigenato gli esemplari più piccoli, facendogli riprendere il mare, senza alcun problema per il pesce, praticando laddove possibile, anche in questa disciplina il Catch & Release.

Al termine della competizione, in un clima goliardico e di allegria, le operazioni di pesatura e stesura della classifica si sono svolte presso i locali nell’area portuale della Lega Navale Italiana sezione di Cirò Marina capitananti da Diego Fortuna & Gaetano Figoli, dove i partecipanti hanno potuto rifocillarsi e degustare ovviamente la cucina tipica ed il famosissimo vino Cirò D.O.C..

Molto divertente ed emozionante la premiazione che ha visto assegnare numerosi premi grazie al supporto di diverse aziende specializzate nel settore.

Positive le riflessioni durante la premiazione, dei vari partecipanti ai quali si è rivolto Angelo Mazzacane (vice presidente UFT) che ha affermato: “Questo è per noi il primo trofeo organizzato in questa disciplina e siamo stati sorpresi per la risposta ricevuta in termini di partecipazione ha superato di gran lunga le aspettative. I risultati ottenuti dimostrano il forte aumento di gradimento per gli eventi legati alla pesca sportiva in barca, a contatto diretto con il mare e che ha consolidato la partnership con i soci della sezione Lega Navale Italiana di Cirò Marina”.

Non poteva mancare una dichiarazione del presidente Pasquale Martire a conclusione della premiazione della manifestazione: “È stato divertente e coinvolgente organizzare una manifestazione di questo tipo, perché ci si rende conto come lo sport in mare sia passione, e come riesca a coinvolgere così tanta gente, puntando anche in periodi dell’anno non canonici, ad un potenziale turismo sportivo con momenti di aggregazione legati al nostro splendido mare, per il bene di Cirò Marina.”