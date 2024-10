Share on Twitter

La notte di Halloween si avvicina, e per celebrare al meglio questa serata di brividi e gusto, Lagust – enoteca con cucina a Cirò Marina propone una cena speciale all’insegna del mistero e della creatività. L’evento è fissato per giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 20:30 e promette di essere un’esperienza culinaria indimenticabile per gli amanti delle atmosfere cupe e intriganti.

Il menu ideato per l’occasione unisce sapori autunnali a un tocco di teatralità, invitando i commensali a risolvere un “caso” gustativo intrigante.

Menu della Cena di Halloween al Lagust

Apertura del caso

La morte del porcino

Funghi porcini, gorgonzola dolce e gocce di “sangue” di bosco, serviti su un suolo di orzo e noci. Un antipasto avvolgente che apre il “caso” con un sapore intenso e autunnale.

Il giallo di Halloween

Lasagna zucca, taleggio e polvere di guanciale croccante

Un primo piatto dove i colori e i sapori della stagione si fondono, con la dolcezza della zucca e la sapidità del taleggio esaltati dalla croccantezza del guanciale.

Soluzione

Taglio Argentino

Black Angus argentino con burro e rosmarino, servito su un campo di patate silane e broccoletti. Un secondo piatto robusto e deciso, perfetto per risolvere l’enigma del palato.







Confusione

Ragni affogano nel cioccolato

Un dessert macabro e divertente, perfetto per concludere in dolcezza una serata di mistero.

A completare l’atmosfera ci sarà la musica dal vivo dei Retro Revive, che intratterranno gli ospiti con un repertorio in perfetto stile retrò. Il prezzo della serata è di 35 euro a persona, comprensivo di bevande e vino della casa. È obbligatorio indossare un accessorio a tema Halloween, per entrare appieno nell’atmosfera spettrale.

Dopo la cena, chi vorrà potrà proseguire la serata gustando un ottimo gin tonic, sempre accompagnato dalla musica dal vivo dei Retro Revive, che intratterranno gli ospiti con un repertorio in perfetto stile retrò.

Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 3488441963.

Un invito a trascorrere Halloween in modo diverso, tra sapori raffinati e un pizzico di mistero. Non mancate a questa serata che unisce gastronomia e divertimento in un’esperienza da brividi!