Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone un soggetto di sessantatré anni per detenzione di sostanze stupefacenti. Il soggetto, infatti, sottoposto a normale controllo su strada da parte dei Carabinieri, è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina: le operazioni di perquisizione, di conseguenza, sono state estese alla sua abitazione, dove i militari hanno rinvenuto una busta termosaldata contenente circa 60 g di marijuana. Il materiale illecito è stato sottoposto a sequestro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

