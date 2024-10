Share on Twitter

Continua senza sosta la campagna dell’Arma dei Carabinieri volta alla diffusione della cultura della legalità tra i giovani studenti. Nella mattinata di martedì 29 ottobre, a Mesoraca in Piazzale Turra, ha avuto luogo un’importante iniziativa tra gli studenti dell’Istituto “Aldo Moro La Manna” di Mesoraca (KR), organizzata con la partecipazione dall’associazione “Il Futuro ODV” in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro (KR), i motociclisti della Compagnia di Crotone, lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e la Stazione Carabinieri di Mesoraca (KR).

Nel corso dell’incontro, i giovani studenti, dopo i saluti iniziali dei partecipanti, hanno potuto incontrare da vicino i Carabinieri e conoscere nello specifico alcuni Reparti dell’Arma. Importante infatti è stata anche la partecipazione sia dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, reparto d’élite dedito anche alla ricerca ed alla cattura di pericolosi latitanti, che dei carabinieri motociclisti della Compagnia di Crotone. I giovani, incuriositi ed attenti, hanno rivolto numerosissime domande ai militari, dimostrando come l’Arma dei Carabinieri sia estremamente vicina alla cittadinanza ma soprattutto ai più piccoli, futuro e speranza della nostra società. L’obiettivo dell’incontro, organizzato con l’ausilio del Comune e dell’associazione Il Futuro e con il prezioso contributo dell’Istituto Comprensivo Moro-Lamanna, è stato quello di avvicinare i giovani studenti alla cultura della legalità e far capire loro che le Istituzioni sono sempre presenti e attente alle loro necessità.

Durante l’incontro, i Carabinieri hanno illustrato le diverse funzioni delle loro squadre, evidenziando come la loro presenza sul territorio contribuisca a garantire un ambiente più sicuro. I giovani, entusiasti, hanno potuto anche provare alcune attrezzature, vivendo un’esperienza diretta e coinvolgente.

“È fondamentale avvicinare i giovani alle Istituzioni e far conoscere loro il valore del lavoro dei Carabinieri e delle Forze dell’Ordine”, ha dichiarato il Presidente dell’associazione “Il Futuro”. “Questi incontri non solo educano, ma creano anche un senso di fiducia e rispetto reciproco tra i giovani e le Istituzioni.”







L’incontro si è concluso con moltissime domande da parte degli studenti, che hanno dimostrato un grande interesse per le carriere nelle Forze dell’Ordine e per le tematiche legate alla sicurezza. Questo evento rappresenta un passo importante per rafforzare il legame tra la comunità giovanile e le Istituzioni, promuovendo valori di legalità e collaborazione.

L’iniziativa, dato il successo ottenuto, continuerà nelle prossime settimane con un incontro con i giovani studenti incentrato sul tema della cultura della legalità.