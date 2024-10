Escursione SABATO 2 NOVEMBRE

Crociera ricerca scientifica

Escursione naturalistica in barca a vela

Se a farvi battere il cuore sono i Delfini e le loro piroette fra le onde, se sognate di vedere un Capodoglio, se vi sembra inconcepibile che un’orca sia costretta a vivere in una vasca profonda pochi metri quando il suo istinto la porterebbe a decine e decine di metri di profondità, la cosa più bella è armarsi di binocolo e di pazienza e navigare. Guidati dagli esperti ufficiali di marina del Circolo ibis, andremo in questa crociera alla scoperta del nostro mare e dei suoi abitanti. Durante la navigazione, che ha come obiettivo la ricerca e l’osservazione dei cetacei presenti nell’area marina protetta Capo Rizzuto, verranno illustrate le varie specie osservabili in zona. Un esperienza unica da vivere a bordo del Lady Anna S.

IMBARCO e CECK-IN: Sab 2 H 14 30 Porto Vecchio Club velico

RIENTRO: H 18.00 Porto Vecchio

COSA PORTARE: Giacca antivento, cappello, binocolo.

TEMPO PREVISTO: Mare calmo e vento debole

QUOTA PARTECIPAZIONE : 50 euro con 2 Assicurazioni personali, skipper e guida naturalistica

PRENOTAZIONE E REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA

MASSIMO 10 PARTECIPANTI

Segreteria Circolo IBIS 349 4674358

Agenzia di viaggi Mr. Holiday Tel 0962 1922371

————————–

Escursione DOMENICA 3 NOVEMBRE

TREKKING NATURALISTICO







“LA GRANDE MIGRAZIONE”

Foce del fiume Neto

Accompagnati dagli esperti soci del circolo Ibis, andremo in questo trekking che ci porterà sulle rive del fiume Neto, alla scoperta di uno dei più straordinari spettacoli della natura, un’avventura incredibile che dura da migliaia di anni: il grande volo degli uccelli migratori!

APPUNTAMENTO: Domenica 3 Novembre h 09.00 P.le NETTUNO

PERCORSO TOT: 8 KM DISLIVELLO: Nullo

PRENOTAZIONE E REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA

MASSIMO 20 PARTECIPANTI

ATTREZZATURA : Binocolo e macchina fotografica( Consigliati),Scarpe da trekking,cappello e abbigliamento leggero, acqua e Pranzo al sacco.

RIENTRO PREVISTO PER LE h15.30

Quota di partecipazione con guida e assicurazione 15 euro (bambini gratis)

SEGRETERIA CIRCOLO IBIS: 349 4674358

Agenzia di Viaggi Mr. Holiday 0962 1922371