Orari per il cimitero cittadino e sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Comune ha disposto orari straordinari per il cimitero cittadino e per il cimitero della frazione di Papanice. Tramite un’ordinanza sindacale, è stato stabilito che da venerdì 1 novembre 2024 a domenica 3 novembre 2024, le strutture resteranno aperte con orario continuato dalle ore 7:00 alle ore 18:00, consentendo così un accesso facilitato ai visitatori che desiderano rendere omaggio ai propri cari.







Inoltre, per garantire la sicurezza di tutti coloro che si recheranno in visita, è stata disposta la sospensione di tutti i lavori eseguiti da ditte esterne nel periodo compreso tra il 30 ottobre e il 3 novembre 2024. In questo lasso di tempo non saranno dunque consentite attività di manutenzione di cappelle o edicole, né l’installazione di cippi, monumenti, lapidi o altri manufatti destinati a tombe, loculi e cappelle.

L’amministrazione comunale ricorda che queste misure sono state prese per salvaguardare l’incolumità dei visitatori, riducendo potenziali rischi legati alla presenza di operai e attrezzature in movimento durante giornate in cui è prevista una notevole affluenza.