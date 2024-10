Il Club Rotary Cirò ha organizzato, la “ Vino e Borgo” con la partecipazione dei club di Lametia Terme, e-club of al Mantia’h Calabria; Belvedere Alto Tirreno Cosentino; Cariati “Terra Brettia”; Del Reventino; Paola Medio Tirreno Cosentino. L’evento ha avuto inizio presso la “Tenuta Iuzzolini” dove gli ospiti hanno avuto l’opportunità di visitare la cantina/museo e degustare una selezione di pregiati vini accompagnata dalla spiegazione molto curata e dettagliata del Sommelier Alessio.” Un ringraziamento particolare- scrivono gli organizzatori- va al Presidente della “Cantina Iuzzolini” Fortunato Iuzzolini, alla sua consorte la signora Giovanna e ai figli Rossella, Pasquale e Antonio per averci fatto vivere questa bellissima esperienza gustativa e non solo”. Dopo la tappa alla cantina, il percorso è proseguito verso l’antico borgo di Cirò, dove la Proloco ‘Luigi Lilio’ presieduta da Niki De Franco, gli hanno fatto da ciceroni verso la conoscenza della scoperta del Bastione Cannone, Castello Carafa, museo dell’arte e della civiltà contadina, museo di Luigi Lilio e Giano Lacinio, per poi proseguire nella chiesa di San Giovanni per apprezzare l’affresco ritrovato e restaurato dal club Cirò, che rappresenta San Nicodemo Abate nato a Cirò nel 900.

Infine sono stati apprezzati le degustazioni delle eccellenze tipiche Cirotane cucinate con cura dal Wine Restaurant “Borgo Antico” e dagli ottimi vini della Cantina ‘Vigneti Vumbaca’. Il Presidente Giovanni Ciccopiedi del Club Rotary Cirò si è detto soddisfatto della splendida iniziativa organizzata e ringrazia tutti i soci del suo club, tutti i club partecipanti e le autorità rotariane presenti, tra cui il coordinatore degli assistenti Rocco De Rito e l’assistente del Governatore Giuseppina De Novara. Ancora una volta, il Rotary si mostra vicino alla comunità e soprattutto al servizio del territorio per esaltare le tipicità e le eccellenze Calabresi, la storia la cultura ed il vino considerato uno dei beni più preziosi sin dall’antichità. Dunque non solo vino ma anche cultura.







