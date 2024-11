CROTONE: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron (30’st Groppelli); Gallo (18’st Barberis), Schirò (40’st Rojas); Silva, Tumminello, Oviszach (18’st Spina), Gomez (30’st Vitale). A disp.: Sala, Martino, Rispoli, Armini, Kolaj, Stronati, Kostadinov, Cantisani, Aprea, Chiarella. All. Longo



BENEVENTO: Nunziante; Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi; Talia, Prisco (29’st Ferrara); Lamesta (36’st Starita), Acampora (29’st Viviani), Simonetti; Manconi (39’st Lanini). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Meccariello, Agazzi, Borello, Perlingieri, Carfora, Capellini. All. Auteri



ARBITRO: Di Reda di Molfetta



MARCATORI: 42’pt Manconi (B), 2’st Lamesta (B), 38’st e 51’st Tumminello (C)



AMMONITI: Oukhadda (B), Schirò (C), Di Pasquale (C), Ferrara (B), Tumminello (C), Rojas (C)



SPETTATORI: 3.928







