Il Premio Sila 90, prestigioso riconoscimento che ogni anno viene conferito a personaggi calabresi e non solo, distintisi nelle rispettive attività, quest’anno giunge alla sua edizione numero 33. L’evento si terrà stabilmente e con diverse iniziative collaterali presso il Teatro Comunale e la Sala Conferenze del Comune di Cotronei.

Concepito sulle sponde del Lago Ampollino nel lontano 1990, questo ambito e prestigioso premio ha assunto valenza nazionale e viene materialmente realizzato dal noto maestro orafo Michele Affidato. Patrocinato dal Parco Nazionale della Sila e supportato dalla Sadel, vanta la presenza di prestigiosi partner istituzionali come l’UNCEM nazionale, l’UNPLI nazionale, la Regione Calabria, le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, e i Comuni di San Giovanni in Fiore, Spezzano della Sila, Cotronei, Sersale, Savelli e Taverna. L’amministrazione comunale locale farà da ente capofila, mentre l’organizzatore è Giuseppe Pipicelli.

Dal prossimo mese di novembre, per un intero weekend, Cotronei si porrà come baricentro istituzionale e promozionale dell’intero territorio silano, grazie al Premio Sila ’90, con una serie di iniziative che culmineranno con la consegna del premio stesso. I settori coinvolti saranno variegati: dal giornalismo alla televisione, dallo sport allo spettacolo, passando per l’associazionismo, la cultura, il turismo, l’ambiente, l’artigianato, la sanità, l’arte, la politica e l’imprenditoria.

Anche quest’anno, l’obiettivo dichiarato da Pipicelli è quello di attrarre l’attenzione sulle risorse e sulle potenzialità della montagna silana, considerata il “Polmone verde nel Cuore del Mediterraneo.” Il premio nasce nel 1990 con l’intento di dare massima visibilità al lato buono della Calabria e, in particolare, alle immense e inespresse potenzialità del territorio silano.







Una caratteristica che ha sempre contraddistinto l’evento nelle sue 32 edizioni è stata la formula itinerante, grazie alla quale si è fatto conoscere nei diversi centri montani più importanti della Sila, come San Giovanni in Fiore, Lorica, Spezzano della Sila, Villaggio Mancuso, Taverna, Sersale e Cotronei.

Il Premio Sila ‘90 non è da intendersi solo come un momento celebrativo legato alla consegna di un riconoscimento, ma anche come un’iniziativa che si lega a importanti progetti di marketing territoriale. Tra gli oltre 300 vincitori del passato, ricordiamo personalità come Gianni Versace, Mino Reitano, Rino Gattuso, e molti altri.

Per l’edizione 2024, il Comitato organizzatore ha individuato i seguenti vincitori, distintisi nei vari settori: Marco Bussone, Ilario Treccosti, Saverio Lo Russo, Rosaria Succurro, Anna Prete, Carlo Calcagni, Luca Garofalo e Francesco Stumpo.

L’evento si terrà il 15 novembre presso lo splendido Teatro comunale di Cotronei. Aprirà il sipario con i saluti del Sindaco di Cotronei Antonio Ammirati e di altre illustri personalità, inclusi i presidenti di Uncem e Unpli, e il Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro.

Non mancheranno interventi di importanti figure del settore turistico, ambientale e culturale, come il Prof. Riccardo Succurro e il Dott. Carmine Lupia. La cerimonia di premiazione sarà moderata dalla presentatrice Antonella Pezzetta e arricchita da momenti musicali e di spettacolo.

La segreteria artistica e organizzativa sarà curata dall’associazione stessa, mentre la logistica sarà gestita da Emmegi turismo. Anche per quest’anno, la conduzione dell’evento sarà affidata alla presentatrice per eccellenza, Antonella Pezzetta.