L’amministrazione Comunale dà consequenzialità all’Albo della Cittadinanza Attiva.

Lo comunica l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano.

E’ stata, infatti, pubblicata la determina con la quale si stabilisce la copertura assicurativa per cinque iscritti all’Albo che, come previsto dal regolamento attuativo, potranno così svolgere attività di pubblica utilità, in maniera volontaria, a supporto delle attività dell’Ente.







I cinque cittadini collaboreranno con i settori dell’Ente tra cui la Biblioteca Comunale “Armando Lucifero”

Sono i primi cinque, ma l’assessorato è al lavoro per coinvolgere altri cittadini in questa buona pratica.

L’Albo ha la finalità di promuovere la partecipazione e collaborazione dei cittadini allo svolgimento delle attività di interesse generale, solidaristiche, integrative e non sostitutive dei servizi istituzionali comunali, prestate in modo personale, spontaneo, senza scopo di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

“E’ importante e meritorio che i cittadini possano mettere il loro tempo e le loro capacità professionali al servizio della comunità. Il cittadino attivo è colui che comprende che la soddisfazione dei bisogni personali passa per la soddisfazione dei bisogni collettivi” dichiara l’assessore Corigliano.