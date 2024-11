Il 28 ottobre 2024, con sentenza n. 28, il Tribunale di Crotone ha accolto la richiesta di una famiglia di Cutro, assistita dall’avvocato Maria Esposito, omologando un piano di ristrutturazione del debito familiare. Questo provvedimento, oltre a riconoscere la meritevolezza della famiglia, ha consentito di ridurre tutti i debiti, compreso il mutuo ipotecario, permettendo così alla famiglia di salvare la propria casa da un inevitabile pignoramento immobiliare.

Il piano, presentato al Tribunale di Crotone, aveva già ottenuto un’attestazione di fattibilità dall’Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), rappresentato dal Dott. Menotti Paturzo. Tale piano riguarda un nucleo familiare composto da una coppia e un figlio, il quale si era trovato in difficoltà economiche principalmente a causa della perdita del lavoro di uno dei membri della famiglia. Questa situazione aveva reso insostenibile il pagamento delle rate del mutuo ipotecario e di altri prestiti, causando gravi problemi nel riuscire a garantire un livello minimo di sostentamento.

Grazie a questo provvedimento, la famiglia dovrà ora pagare solo il 63% del mutuo ipotecario residuo e il 10% di tutti gli altri debiti chirografari. Questo significa che, a fronte di una debitoria iniziale di 71.579,88 euro, la famiglia è stata ammessa a saldare una somma ridotta a 39.596 euro (oltre le spese di procedura) da versare tramite pagamenti mensili di 450 euro per un periodo di 8 anni e 3 mesi.

L’intero nucleo familiare potrà ora chiudere definitivamente con il passato e guardare al futuro con maggiore serenità e sicurezza, lasciandosi alle spalle una situazione debitoria che si era protratta per anni.







L’avvocato Maria Esposito ha espresso la propria soddisfazione per la sentenza ottenuta, sottolineando come questo provvedimento rappresenti una prima assoluta per il Tribunale di Crotone, che ha ammesso la possibilità di ridurre il debito ipotecario e di salvaguardare l’abitazione della famiglia da azioni esecutive immobiliari. Questa sentenza segna un passo importante per tutti i debitori che si trovano in situazioni simili e apre la strada a nuove opportunità di ristrutturazione del debito anche in ambito immobiliare.