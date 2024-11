Cirò Marina – Si è svolto al Palazzetto dello Sport in via Punta Alice, l’attesissimo big match tra la Volley Cirò Marina e la Pallavolo Rossano, valido per il recupero della quarta giornata di campionato. Le padrone di casa hanno trionfato con un netto 3-0 (25-21 / 25-19/ 26-24)., mantenendo così il comando della classifica con la quinta vittoria consecutiva. Il pubblico ha risposto presente, sostenendo la squadra con entusiasmo dall’inizio alla fine della gara.

Formazioni:

ASD Volley Ciro’ Marina:

Aromolo, Cannestracci, Carluccio, Lettieri, Malena, Murru, Restuccia, Sestito, Sposato, Vella, De Rose (L)

Allenatori: Antonio Stara e Maria Malena

Domanico, Genova, Greco A., Greco C., Grillo, Misuraca, Pereira, Prokopenko, Ruffo, Sommario, Speranza, Falcone (L1), Scorpaniti (L2)

Allenatore: Luigi Zangaro

Arbitri: Antonella Giorla e Luigi Barberio

Per il Rossano, Mister Zangaro, ha recuperato Daria Prokopenko reduce da un infortunio, mentre Mister Stara ha potuto contare su Sposato, tornata in extremis.

Il primo set è iniziato all’insegna dell’equilibrio, con entrambe le formazioni pronte a rispondere colpo su colpo. Agli attacchi forti e precisi di Malena e Murrù rispondono Prokopenko e Domanico. E’ il Rossano ha prendere il primo vantaggio sul 16-19, ma la Volley Cirò Marina ha dimostrato grande determinazione, riportandosi sul 19-19 grazie a De Rose, Malena e Carluccio in difesa.

Un attacco di Murrù, ben servita da Cannestracci, ha portato le locali in vantaggio sul 21-20, mentre Lettieri, subentrata al servizio, ha aumentato il distacco fino al 24-21. È stata Vella a chiudere il set sul 25-21.

Nel secondo set, il Rossano ha subito sorpreso le padrone di casa, portandosi sull’1-5, costringendo Mister Stara a chiamare un time-out. Al rientro in campo la squadra sembra rinvigorita, con Sposato su tutte insuperabile a muro e precisa negli attacchi di primo tempo. Le cirotane riesco a ridurre gradualmente lo svantaggio fino a raggiungere le gialloblu sul 12-12. Da quì in poi inizia un’altra gara con la Volley Cirò Marina straripante in attacco con Carluccio, Malena e Murrù, creando il primo vantaggio di 5 punti, 17-12. Mister Zangaro è costretto a chiedere un time-out ma al rientro in campo la musica non cambia, infatti gli attacchi di Domanico sono neutralizzati da un’attenta De Rose. Entra nuovamente Lettieri al servizio che effettua 2 ace consecutivi portando la squadra sul 21-15. Nonostante una timida reazione del Rossano il set si chiude con il punteggio di 25-19

Inizia così il terzo set, le due squadre si affrontano a viso aperto, combattendo su ogni pallone, ne scaturisce una bellissima partita in campo e per i numerosi tifosi che assistono all’incontro. Si va avanti così fino al 15-15. Alcuni errori al servizio da parte delle locali consentono al Rossano di andare in vantaggio di due punti, 15-17. Sposato e Carluccio diventano incisive sia a muro che in attacco e recuperano il gap fino al 19-19. E’ Prokopenko che riporta in vantaggio il Rossano 20-22. Capitan Malena e Murrù a questo punto gridano alla carica ed esortano le compagne a non mollare. Cannestacci è precisissima e determinante nelle alzate, consentendo proprio a Murrù e Malena di attaccare forte e preciso. Attacchi che consentono alla Volley Cirò Marina di rientrare in partita fino al 24-24 prima e 25-24 poi. Il set e l’incontro si chiude con l’ace al servizio di Carluccio che regala la vittoria alla sua squadra. Grande soddisfazione a fine gara per tutto l’ambiente con il pubblico che si è riversato in campo per festeggiare con le proprie beniamine. Queste le parole di Mister Stara : ” una vittoria meritata e non scontata con una squadra molto forte , che ha delle qualità individuali importanti e che sarà assoluta protagonista per tutto il campionato. Le mie ragazze questa sera sono state grandiose mettendo il cuore oltre la tecnica”.

Con la quinta vittoria consecutiva la Volley Cirò Marina mantiene la testa della classifica. Testa ora alla difficile trasferta di Cutro sabato 2 Novembre.