Su proposta dell’assessore allo Sport ed Impiantistica Sportiva Luca Bossi, la Giunta Comunale ha deciso di applicare tariffe ridotte a favore degli studenti dell’università pubblica con sede a Crotone per accedere agli impianti sportivi cittadini.

È infatti intenzione dell’amministrazione Comunale non limitare la “vita universitaria” solo all’aula ma di ampliarla fornendo ulteriori servizi ai tanti giovani provenienti da ogni parte d’Italia che hanno deciso di studiare in città.

Basta presentare la tessera universitaria per poter fruire delle strutture a tariffe più che dimezzate.

“Sono certo che questa iniziativa contribuirà a rendere la permanenza dei giovani ancora più piacevole all’insegna dello studio e dello sport, un binomio vincente per la crescita personale e professionale di ognuno” dichiara l’assessore Bossi.

Il provvedimento adottato dall’amministrazione Voce prevede anche tariffe ridotte per gli studenti di scuole medie e superiori oltre che, naturalmente, l’accesso gratuito ad impianti sportivi come la piscina comunale o la pista di atletica dell’impianto sportivo che sarà intitolato a “Dodò Gabriele” già “Settore B” per le persone con diversa abilità.