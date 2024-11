Il Petrona’ Club 4×4 Off Road affiliato MIF 4×4 organizza il XVII Raduno della Castagna, ormai intramontabile evento nella Presila Catanzarese per tutti gli amanti del fuoristrada.

Ritrovo e partenza domenica 10 novembre 2024 presso Petrona’ (CZ) loc. Oasi Faunistica Manulata. Apertura iscrizioni ore 8:00; chiusura iscrizione ore 10:00. La colazione è offerta dal club, mentre il pranzo a sacco sarà a cura dei partecipanti. A fine percorso non può mancare la famosa caldarrosta, buon vino e un rinfresco per tutti gli amici in 4WD.

Il club mette a conoscenza che nella quota di iscrizione è compresa la colazione al mattino e panino con bevanda a fine raduno solo per pilota e copilota. Per chi desiderasse venire a vedere il raduno o è passeggero, verrà allestito, a pagamento, uno stand enogastronomico.

Il raduno è soft con varianti hard. Si precisa che il percorso non sarà lungo, stimato circa 15 km da fare in tranquillità per poter passare una domenica tra buoni amici e condividere questo sport che ci accomuna.

• Per il percorso soft: non è adatto a SUV. Sono obbligatorie gomme tassellate, strops e grilli e una buona conoscenza fuoristradistica. Si precisa che nel percorso in alcuni punti potrebbero esserci sterpaglie e rovi con strofinamento di carrozzeria.

• Nelle varianti facoltative hard: è obbligatorio verricello funzionante, copilota a terra, strops, cintura allacciata ed è consigliabile anche l’uso del casco. Non tutte le prove hard saranno assistite.







ADVERTISEMENT

Per chi desidera venire il sabato, bisogna prenotare presso B&B oppure hotel della zona, presenti in un raggio di 30 km.



Quota di partecipazione ad equipaggio

€ 30 per i soci MIF4X4 e

€ 45 per i non soci comprensivi di assicurazione giornaliera,

€ 30 per moto enduro, Quad e ATV comprensivi di assicurazione giornaliera

PER INF. PRESIDENTE AQUINO

TEL. 3338057538 .

L’evento sarà allietato dalla musica del famosissimo Carmine Scavo non mancate …