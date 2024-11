Il Movimento Vivere In nel quadro delle sue iniziative di promozione umana e culturale organizza la XXXV edizione del CONCORSO PRESEPE – Natale 2024.

Già lo scorso 29 ottobre don Stefano Cava, assistente diocesano di Vivere In, ha introdotto la riflessione sul tema: GESU’ PORTA DI SPERANZA davanti ad un attento pubblico desideroso di dare una motivazione più profonda alla costruzione dei presepi, soprattutto nelle scuole e nelle famiglie.

Questa condivisione racconta lo spirito di una manifestazione che è diventata negli anni momento di crescita culturale e spirituale per l’intera città e per il comprensorio.

Il tema di questa 35^ edizione, “Gesù porta di speranza”, si propone di diffondere ovunque, nelle scuole, nelle famiglie, nella società intera, attraverso la realizzazione del presepe, il messaggio che guardando a Gesù, Signore della vita e della storia, possiamo superare le brutture e le violenze opera dell’uomo, per ritrovare pace e ottimismo.

La partecipazione al Concorso Presepe è aperta a tutti, in maniera individuale o di gruppo (condomini, parrocchie, associazioni, comunità, attività commerciali ed artigianali), con una particolare attenzione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.







ADVERTISEMENT

I partecipanti al Concorso dovranno iscriversi entro il 15 dicembre, indicando se si desidera:

visita del presepe in presenza da parte della commissione giudicatrice, previo appuntamento concordato; partecipazione on line, inviando foto e video, via e-mail: viverein.kr@libero.it

Grazie alla collaborazione con l’associazione Multitracce, anche quest’anno il Concorso si arricchisce della mostra di presepi nella Torre Aiutante del Castello di Crotone che sarà inaugurata giorno 8 dicembre. Coloro che desiderano esporre il proprio presepe possono contattare la segreteria del Concorso entro il 1 dicembre.



Saranno premiati i presepi più significativi e più rispondenti al tema proposto; a tutti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La premiazione avverrà in gennaio, in data da destinarsi. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro lunedì 15 dicembre 2024 presso “La Copisteria” di Armando Talarico in Via Firenze n. 84, oppure via e-mail al seguente indirizzo: viverein.kr@libero.it, oppure telefonando al numero 0962.23887.