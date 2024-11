AUDACE CERIGNOLA: Saracco; Visentin, Gonnelli (36’st Martinelli), Ligi; Russo, Tascone (32’st Bianchini), Capomaggio, Paolucci (32’st Sainz-Maza), Tentardini; Jallow (18’st Ruggiero), Salvemini (36’st Faggioli). A disp.: Greco, Fares, Gagliano, Parigini, Velasquez, Carnevale, Romano, lurilli, Carrozza, Di Dio.

All. Raffaele



CROTONE: Sala; Rispoli (1’st Guerini), Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo (15’st Barberis), Schirò (25’st Tumminello); Oviszach (1’st Spina), Stronati, (15’st Kostadinov), Vitale; Gomez. A disp.: D’Alterio, Martino, Armini, Kolaj, Cantisani, Aprea, Chiarella. All. Longo



ARBITRO: Mirabella di Napoli



MARCATORI: 41’pt Jallow (A), 26’st Giron (C)



AMMONITI: Capomaggio (A), Rispoli (C), Ligi (A), Guerini (C), Stronati (C), Schirò (C)



ESPULSI: Capomaggio (A) al 45’st per somma di ammonizioni

