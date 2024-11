Share on Twitter

Fondazione “Santa Critelli” invita cittadini e visitatori a partecipare all’evento “Respirare il Centro”, un’inedita passeggiata nel cuore di Cotrone, alla scoperta del patrimonio storico e culturale del centro storico. L’iniziativa, chiamata “Turisti della nostra città”, è un’occasione per riscoprire luoghi e tradizioni legate a Crotone e alla sua storia.

XL Itinerario: Il Quartiere Ebraico di Crotone

L’evento raggiunge un’importante tappa con il XL Itinerario, dedicato al tema “Il Quartiere Ebraico di Crotone”. Si tratta di un percorso inedito che porterà i partecipanti a esplorare una parte spesso poco conosciuta ma ricca di storia della città: il quartiere ebraico, un tempo luogo di vita e cultura per la comunità ebraica crotonese.

L’itinerario sarà arricchito da immagini suggestive, come testimoniano le foto di Salvatore Rino Gulino, Maurizio Talotta, Giovanni De Luca e Bella Crotone, che documentano scorci e dettagli del quartiere storico, simboli ebraici, antichi manufatti e l’insegna della famosa “Via Iudeca”.

Programma e Dettagli

Data : Domenica 10 novembre 2024

: Domenica Ora di ritrovo : 09:45 presso Caffè Italia

: 09:45 presso Caffè Italia Partecipazione: Libera e gratuita (Gratis et Amore Dei). L’assicurazione è facoltativa e a carico dei partecipanti.

L’incontro sarà curato da Antonio Arcuri e Gianluca Facente, figure di rilievo nel panorama culturale locale. L’evento si svolgerà con il contributo di Marco Angotti e Salvatore Picari, per garantire un’esperienza arricchente e ben documentata.







Per chi non potrà essere presente, sarà possibile seguire la diretta Facebook sulla pagina “Kroton storia cultura e attualità“.

Questo percorso rappresenta un’opportunità per cittadini e turisti di diventare “turisti della propria città”, immergendosi in un viaggio che unisce storia e cultura, per celebrare l’identità di Crotone.