Grande successo a Crotone per “Rinascerò”, lo spettacolo, inserito all’interno della 44° Stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, ideata dalla Società Beethoven Acam, che ha reso omaggio a una grande artista, Milva, e al celeberrimo sodalizio artistico con Astor Piazzolla.



Un tributo di applausi per la cantante Cecilia Herrera, accompagnata dai musicisti Dario Flamini al bandoneon, Fakizat Mubarak al violino, Francesco Magistro alla chitarra, Carlo Michini al pianoforte e Roberto Della Vecchia al contrabbasso. A completare l’interpretazione delle canzoni anche due ballerini, Walter Venturini e Manuela D’Orazio. Con la musica, la voce di Cecilia Herrera, le sinuose movenze della danza e le suggestive parole recitate, “Rinascerò” è riuscito a creare un clima meravigliosamente sognante all’interno del quale arte, cultura, storia e attualità si sono fuse in una comunione spirituale senza tempo.



Il pubblico, che ha riempito l’Auditorium Pertini (messo a disposizione dalla Provincia di Crotone e dalla dirigente Anna Maria Maltese), ha vissuto con emozione e intensità l’intero spettacolo. Le arti della poesia, danza, musica e canto, sembravano essersi date appuntamento per rendere omaggio a due grandi del passato, Milva e Astor Piazzolla.



“Suoni dotati di particolare morbidezza timbrica, all’interno dei quali le imitazioni si schiudono con la naturalezza dei germogli, mentre il canto – commenta il direttore artistico Fernando Romano – è sempre reso con plasticità di eloquio. Il loro fraseggio elastico, unito a una vivacità ritmica di grande effetto, genera un abbandono cantabile gradevolmente effuso nei momenti lenti. Così si creano composizioni eleganti, capaci di piacere non solo agli appassionati del tango, ma a tutti coloro che amano godere dell’intrattenimento che la musica, fusa in tutte le arti, offre nelle sue espressioni artisticamente ben sostenute”.



La Stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, ideata da Maria Rosa Romano e Fernando Romano, è finanziata dal Ministero Mic – Dipartimento dello Spettacolo, Regione Calabria PAC 2014/2020 Az. 6.8.3, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Crotone.



Prossimo appuntamento domenica 10 novembre con Giuseppe Gibboni, il primo violinista a riportare all’Italia il Premio Paganini dopo 24 anni dal 1997.







