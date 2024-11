Nei giorni scorsi si è svolto il consiglio provinciale itinerante presso la sala consiliare del Comune di Cutro. Per volontà del presidente della Provincia Sergio Ferrari, è stata scelta proprio la comunità di Cutro per dimostrare amicizia e vicinanza al sindaco Ceraso e alla sua famiglia, dopo la prematura scomparsa della moglie – poco più di un mese fa – in un incidente sulla strada statale 106.

All’ordine del giorno, tra i punti più importanti, la surroga del consigliere provinciale Raffaele Gareri e la convalida della nuova consigliera Giovanna Provveduto, che è entrata, di fatto, in consiglio quale prima dei non eletti. Il subentro di Provveduto, già consigliera nel Comune di Mesoraca, è avvenuto dopo l’intervento del presidente Sergio Ferrari, che ha inteso spendere parole di stima per il consigliere uscente Gareri.

Quest’ultimo infatti si è dimesso da consigliere provinciale e comunale per assumere l’incarico di vice sindaco al comune di Isola di Capo Rizzuto. “Un ringraziamento va al già consigliere Raffaele Gareri per lo straordinario lavoro che ha saputo fare al nostro fianco, portando risultati importanti nell’Area marina protetta ‘Capo Rizzuto’, della quale nessuno parlava più. L’AMP è ritornata ad essere un vero punto di riferimento, non solo per la provincia di Crotone – ha proseguito Ferrari – ma anche per l’intera Regione Calabria. Questo lo dimostrano i fatti, nel momento in cui la Regione Calabria ha chiesto alla Provincia di Crotone di far partecipare l’AMP allo stand di ‘Calabria Straordinaria’ per l’Italia”.







ADVERTISEMENT

Alla neo consigliera provinciale Giovanna Provveduto, il presidente Ferrari ha attribuito le seguenti deleghe: parchi e riserve, turismo, formazione professionale, centri per l’impiego, immigrazione, terzo settore, politiche sociali e pari opportunità. L’ultima delega è stata ceduta dal consigliere Vincenzo Lagani, mentre Ferrari ha invece trattenuto per sé la delega all’Area marina protetta ‘Capo Rizzuto’.