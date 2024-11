La prestigiosa guida Slow Wine 2025, giunta alla sua quindicesima edizione, celebra i migliori vini italiani con una selezione accurata, orientata alla sostenibilità e all’agricoltura pulita. Tra i vini premiati come Top Wine e Vino Slow spicca quest’anno il Cirò Rosso Classico Superiore Riserva Aris 2021, un’etichetta che rappresenta un’eccellenza del territorio calabrese. Prodotto dall’azienda vinicola di Sergio Arcuri, questo vino incarna la filosofia dei vini naturali e risponde perfettamente ai criteri di qualità, rispetto ambientale e tradizione promossi dalla guida.

A differenza delle altre pubblicazioni enologiche, Slow Wine si distingue per la sua struttura corale: con 252 collaboratori che visitano ogni cantina recensita, garantisce un’autenticità e un contatto diretto con i produttori che non ha eguali nel settore. Una novità fondamentale per l’edizione 2025 è l’esclusione delle cantine che utilizzano il diserbo chimico, una scelta che consolida la missione di Slow Wine verso un’agricoltura sostenibile e rispettosa della natura.

Oltre 245 cantine hanno ricevuto il riconoscimento della Chiocciola, simbolo delle aziende che più rispecchiano la filosofia di Slow Food di produrre vino “buono, pulito e giusto”. Sono inoltre state premiate 183 cantine con il simbolo delle Bottiglie, riconoscimento che evidenzia l’eccellente qualità organolettica dei loro vini, e 59 cantine con le Monete, per l’ottimo rapporto qualità-prezzo dei loro prodotti. A completare il quadro, i Best Buy, una nuova categoria di Top Wine per chi cerca vini di alta qualità a un prezzo accessibile.

Sergio Arcuri, esponente di quarta generazione di vignaioli, rappresenta un esempio virtuoso di produttore naturale. La sua cantina si distingue per la produzione limitata di 20.000 bottiglie, un impegno verso una viticoltura sostenibile e biologica, certificata e rigorosa. La filosofia aziendale è improntata su tecniche tramandate da generazioni, che prevedono un uso minimo di interventi sia in vigna sia in cantina, dove le fermentazioni avvengono spontaneamente, senza l’utilizzo di additivi chimici.







Il Cirò Rosso Classico Superiore Riserva Aris 2021 rispecchia a pieno questa dedizione. Questo vino rosso, profondo e complesso, è frutto della terra calabrese e del lavoro appassionato di Arcuri, che utilizza solo rame e zolfo come trattamenti naturali in vigna. La sua autenticità e il carattere sono perfettamente in linea con i valori di Slow Wine, un riconoscimento che non solo celebra l’eccellenza del vino stesso, ma anche l’impegno per un’agricoltura realmente sostenibile.

La guida Slow Wine 2025, con il titolo Vite, vigne, vini d’Italia, si conferma uno strumento essenziale per chi desidera orientarsi nel vasto e variegato mondo del vino italiano, soprattutto per coloro che ricercano qualità senza compromessi in termini di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Disponibile ora in tutte le librerie, la guida offre un prezioso sguardo d’insieme sui migliori produttori italiani e un’utile bussola per navigare tra le eccellenze vinicole che rappresentano l’anima più autentica del territorio italiano.

Con il Cirò Rosso Classico Superiore Riserva Aris 2021 di Sergio Arcuri, la Calabria si afferma con forza nel panorama nazionale dei vini naturali. Un riconoscimento che onora non solo la qualità del vino, ma anche la scelta di una viticoltura attenta e sostenibile, in piena sintonia con la filosofia di Slow Wine.