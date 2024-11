Share on Twitter

Share on Facebook

Questa mattina, intorno alle 5:40, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, distaccamento di Cirò Marina, è stata chiamata a intervenire sulla Strada Statale 106 tra i comuni di Cirò e Crucoli a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato cassonato destinato al trasporto di ceppato.

Il mezzo ha perso il controllo, ribaltandosi sulla carreggiata, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. All’arrivo dei soccorritori, infatti, il conducente era già fuori dal veicolo. I Vigili del Fuoco si sono subito occupati della messa in sicurezza dell’area e del mezzo coinvolto, per prevenire ulteriori rischi.







ADVERTISEMENT

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, per gli accertamenti di rito, e il personale Anas, impegnato nel ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. A causa delle operazioni di soccorso e della rimozione dell’autoarticolato, il tratto della SS106 è rimasto chiuso al transito fino al completo ripristino della viabilità.

L’intervento tempestivo ha permesso di limitare i disagi, garantendo il ritorno alla normale circolazione stradale nel più breve tempo possibile.