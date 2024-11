ADVERTISEMENT

La Volley Cirò Marina Trionfa nel Derby contro la Pallavolo Cutro



Con un netto 3-0, la squadra di mister Stara mantiene il primato in classifica.



Nella sesta giornata del campionato di Serie C, la Volley Cirò Marina ha messo in scena una prestazione di grande carattere, vincendo il derby crotonese contro la Pallavolo Cutro con un netto 3-0 (25-14, 25-17, 25-14). La squadra di mister Stara ha chiuso l’incontro in poco più di un’ora, confermando l’ottimo stato di forma e collezionando la sesta vittoria consecutiva.



A causa dell’assenza di De Rose, mister Stara ha modificato la formazione, schierando Lettieri come libero. Il primo set è iniziato in equilibrio, con le ragazze del Cutro pronte a difendere ogni palla. Il punteggio è rimasto in parità fino al 7-7, quando un deciso allungo di Malena prima e Carluccio poi, ha permesso alle cirotane di portarsi sull’8-14. Grazie a Cannestracci, che ha distribuito bene il gioco, Murru e Sposato hanno incrementato il vantaggio fino all’11-19. Vella, con un ottimo servizio, ha creato problemi alla difesa avversaria, permettendo di chiudere il set sul 14-25.



Nel secondo set, la Pallavolo Cutro è partita forte, con il libero Stasi (ex di turno) che ha eseguito difese spettacolari, portando le locali in vantaggio per 7-5. Dopo un time-out di mister Stara, la Volley Cirò Marina ha ripreso il controllo del gioco, con Murru imprendibile in attacco. Il punteggio è salito fino a 13-18, con capitan Malena che ha capitalizzato le precise difese di Lettieri, aumentando il divario fino al 14-20. L’ingresso di Restuccia, subentrata a Vella al servizio, si è rivelato determinante. Il set si è chiuso 17-25.



Il terzo set ha visto la Volley Cirò Marina entrare in campo decisa a chiudere la partita. Sposato ha aperto le danze con attacchi incisivi, portando la squadra sul 2-6. Cannestracci ha continuato a servire e distribuire bene i palloni, coinvolgendo Carluccio, Vella, Malena e Murrù, permettendo così di aumentare il punteggio fino al 5-12. Restuccia è tornata in campo, continuando a essere decisiva in attacco. La partita è proseguita senza affanni, con il set che si è concluso 14-25, regalando alla Volley Cirò Marina una vittoria fondamentale e il primato in classifica.



A fine gara, capitan Malena si è detta molto soddisfatta: “Vincere un derby non è mai facile, ma oggi le mie compagne sono state perfette in ogni reparto. Ora abbiamo già la testa alla difficile trasferta di Castrovillari.” Anche lo staff dirigenziale ha espresso il proprio apprezzamento per l’ottimo avvio di stagione, che consente di guardare con serenità al proseguo del campionato. “Il nostro attuale primo posto è il risultato di un lavoro sinergico di tutta la società e dei mister Stara e Malena,” hanno dichiarato.