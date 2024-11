Trasferta dall’amaro in bocca per le sirene che riescono a portare a casa 1 punto al termine del difficile scontro con il Modica. Oltre 2 ore e mezza di partita durante la quale le nostre ragazze hanno dimostrato grande destrezza e abilità.

Ad inizio match, mister Asteriti schiera il sestetto collaudato con Sturniolo al palleggio e Barbaro opposto, al centro Kus e Tornesello, ed in banda Angeloni e Morciano che formano il trio di ricezione con Maggipinto. La Pallavolo Crotone parte a razzo e vola fino al 19-13, riuscendo a disinnescare tutte le strategie tattiche del Modica, che non trova altro da fare che inserire giocatrici dalla panchina per cercare di arginare le avversarie, che portano comunque a casa il set con 25/21.

Al cambio campo arriva forte la reazione del Modica, che in casa non perde da oltre 2 anni. Le sirene vacillano, perdendo tranquillità, e vanno sotto 19/13. Mister Asteriti cerca energie nuove in panchina, inserisce in battuta e difesa Esposito e Paquini su Barbaro, confermando Coló al centro su Tornesello.

Le cose sembrano cambiare, tanto da risalire fino al 23/19, dove purtroppo l’opera di rimonta non viene completata.

Al rientro in campo tira un’aria nuova e Pallavolo Crotone si rimette a giocare alla grande, sfidando non solo le avversarie, ma anche il caloroso pubblico presente a ridosso del campo. Altro set quasi perfetto con Modica che arranca ma non demorde.

2/1 per le nostre Sirene, ma il Modica non ci sta, tanto da innervosire le avversarie che si deconcentrano e iniziano malissimo.

Mister Asteriti ricorre nuovamente alla panchina alla ricerca di energia nuova, che sebbene in parte arriva, non è sufficiente ad impensierire la squadra di casa, che porta a casa 25/20 il pareggio.

Il tie break che non vorresti mai giocare presenta il conto della giornata; la tensione non abbandona le sirene della Pallavolo Crotone, che cambiano campo sotto 8/5.







ADVERTISEMENT

La reazione di orgoglio arriva, ma un paio di giocate non all’altezza lasciano via libera al Modica che ringrazia e, dopo aver sudato le classiche sette camicie, porta a casa una vittoria da 2 punti.

Mister Asteriti: “Avevamo la partita in pugno dal punto di vista mentale, poi ci siamo lasciati innervosire e perso la tranquillità; non siamo più riuscite a trovare il bandolo della matassa.”

Soddisfatti per il punto conquistato su un campo caldo, ma avremmo potuto fare bingo.

Ora testa alla prossima!