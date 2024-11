Share on Twitter

Malena Isabella del Centro Taekwondo Demo di Cirò Marina, con un prestigioso passato agonistico e molte soddisfazioni alle spalle, ha ottenuto il 14 agosto 2024, dopo aver superato con successo l’esame, il prestigioso riconoscimento mondiale Kukkiwon (casa madre del Taekwondo) come cintura nera 3° Dan.

Isabella è conosciuta nel mondo non solo come cintura nera 3° Dan, ma anche per i precedenti gradi conseguiti: 1° Dan ottenuto nel 2007 e 2° Dan ottenuto nel 2010.

L’esame per il 3° Dan si è svolto a marzo 2024, sotto una commissione composta da maestri di grande rilievo e alta esigentezza. A presiedere la commissione è stato il grande Maestro Sum Bok Kim, giunto direttamente dalla Corea e membro europeo del Kukkiwon.







Essere riconosciuti a livello mondiale dal Kukkiwon rappresenta per ogni cintura nera un traguardo di enorme importanza. Il Kukkiwon è noto come il quartier generale mondiale del Taekwondo, e rappresenta dunque l’autorità governativa di questa nobile arte marziale coreana.

Dopo la carriera agonistica, Isabella ha intrapreso un percorso di studio per ottenere a breve la qualifica di istruttore di Taekwondo, anch’essa riconosciuta a livello mondiale dal Kukkiwon.

Isabella intraprende questa carriera nelle arti marziali seguendo le orme del padre, Maestro Demo Malena, grande professionista del settore. È lui che ha portato il Taekwondo e le arti marziali nel nostro territorio, ricoprendo ruoli di rilievo e formando numerosi campioni a livello nazionale, internazionale e mondiale.