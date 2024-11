Share on Twitter

Oreste Gualtieri, Coordinatore Provinciale di Noi Moderati, ha annunciato ufficialmente la nomina di Giovanni Scalise a Coordinatore del movimento per la città di Cirò Marina. La scelta, come dichiarato da Gualtieri, è stata effettuata dopo un’attenta valutazione delle competenze e dell’impegno dimostrato da Scalise all’interno del partito.

La nomina di Scalise rappresenta una decisione significativa per Noi Moderati, con l’auspicio che, sotto la sua guida, il movimento possa rafforzare la sua presenza a livello locale, contribuendo al dibattito civico e sostenendo le iniziative politiche e sociali che caratterizzano l’agenda del partito.







Gualtieri ha espresso piena fiducia nella capacità di Scalise di guidare il movimento locale con integrità e dedizione, auspicando che egli sappia promuovere i valori fondamentali di Noi Moderati e avvicinare ulteriormente i cittadini alle tematiche politiche e sociali.

“A Giovanni – ha concluso Gualtieri – facciamo i nostri migliori auguri per un proficuo lavoro. Il suo impegno sarà fondamentale per il bene comune della comunità di Cirò Marina e per il consolidamento dei nostri valori.”