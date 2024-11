Grande prestazione per i Tritoni della Pallavolo Crotone che battono il Catanzaro 3 set a 0.

I Tritoni sfoderano la migliore prestazione stagionale e vincono con un sonoro 3/0 contro il Catanzaro, che occupava il 1º posto in classifica, risalendo così ad una posizione più consona al valore della rosa del Crotone.

Palakrò gremito, pubblico delle grandi occasioni con tanti ospiti e tifosi in trasferta da Catanzaro. Mister Asteriti si affida alle schiacciate di Andrea Asteriti, che chiude a 16 punti, top scorer quando ruota in prima linea. Come regista, invece, il gioco poggia su Lo Petrone, che sfodera una prestazione eccellente risultando alla fine MVP dell’incontro grazie ai suoi 8 punti e ottime percentuali di ricezioni, sfiorando la perfezione in tanti colpi.

I Tritoni portano a casa il 1º set col punteggio 25/18. Mister Simone striglia i suoi ragazzi, che rientrano in campo più concentrati, ma il Crotone rintuzza colpo su colpo e, anche quando va sotto di un paio di punti, trova la forza di reagire e piazza i break decisivi, chiudendo anche il 2º set 25/20.







Con il doppio vantaggio in tasca, il rischio è sempre il solito: calare l’attenzione e subire la reazione della squadra avversaria, che ha un potenziale capace di svoltare in qualsiasi momento.

La gara si accende, si assiste ad una pallavolo di alto livello. Mingrone piazza un paio di muri vincenti, chiudendo la gara con ben 7 punti, che lo portano sul 3º gradino del podio dei top scorer. Tonolli difende l’impossibile, Lorenzo Asteriti diventa cinico a muro, Pelaia insormontabile.

Nel momento decisivo del set, Andrea Asteriti va a battere in salto sul 23/23 con tutta la pressione addosso, e Luigi Barile, da buon capitano, chiude il match con un attacco sulle mani del muro che vale il 25/23 finale.

Mister Asteriti: “Avevamo bisogno di una vittoria in grande stile, ed è arrivata! Faccio i complimenti ai ragazzi, ma dico anche di continuare a lavorare per poter godere di altre belle soddisfazioni.”