Convegno studi sulla figura del Servo di Dio Mons. E. R. Faggiano “Pellegrini di speranza”

In preparazione alla solenne apertura dell’Anno Santo 2025, l’Associazione “Il Lunario”, i Frati dall’Opera Santa Maria della Luce e la Comunità di Umbriatico (KR) s’incontrano in un convegno studi il 9 di novembre 2024 alle ore 10.00 presso il Seminario Vescovile di Perticaro per rivivere, alla luce della Bolla di Indizione “Spes non confundit” emanata da Papa Francesco, l’esempio e l’insegnamento dato dal Servo di Dio MONS. E. R. FAGGIANO, nato a Salice Salentino (LE) il 28 gennaio 1877 e deceduto a Manduria (TA) il 2 maggio 1960, “Pellegrino di Speranza” nella Diocesi di Cariati a lui affidata dal 19 aprile 1936 al 25 settembre 1956. Il suo corpo riposa a Cirò Marina (KR), nel santuario della Madonna d’Itria, affidato alla comunità passionista che egli volle vi fosse stabilita appena eletto vescovo della diocesi di Cariati.

Al convegno, tra gli altri ospiti, sarà presente il Presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari, cui è stata indirizzata dal presidente dell’Associazione “Il Lunario” Alfonso Calabretta e da Fra Nikolin Toma O.S.M.d.L, Moderatore Locale dell’Opera Santa Maria della Luce in Calabria, la richiesta per la intitolazione della via provinciale SP7, che parte dalla Piazza P. Pio di Perticaro (Kr) alla Chiesa dell’Addolorata del Seminario Vescovile, al Servo di Dio S.E. Mons. E. R. Faggiano, fondatore del Seminario Vescovile di Perticaro, a perenne e grata memoria.

Mons. Faggiano, quando fu nominato Vescovo, trovò la diocesi in profonda decadenza, ma non si perse d’animo: si mise subito al lavoro e, con grandi sacrifici, preoccupandosi sempre del bene spirituale dei fedeli, restaurò l’episcopio, la cattedrale e, per salvaguardare le vocazioni, il 7 Agosto 1937 fondò il Seminario estivo di Perticaro, da sette anni riaperto dai Frati dell’Opera Santa Maria della Luce.







Per le iniziative di carattere spirituale e le opere da lui realizzate, in particolare con la creazione del Seminario Estivo Diocesano, continuiamo a testimoniare l’attualità di quanto di lui fu scritto nel giorno della inaugurazione del Seminario estivo: “Il Vescovo Mons. Faggiano è uno di quei pochi uomini che ha dato l’addio al mondo, ai parenti, agli amici, ai beni di fortuna per consacrarsi interamente agli ideali santi della sua vita. Egli è l’Uomo di tempra adamantina e di carattere del tutto volitivo, e dinamico, capace di realizzare tutte quelle opere di bene che sfiorano la sua grande mente. S.E. il Vescovo Faggiano è entrato nella zona di influenza presso ogni ceto di persone, imponendosi, col profumo delle Sue virtù, all’ammirazione e alla venerazione di tutto il popolo della Diocesi che lo ha seguito in tutti i suoi passi.” A Perticaro lo ricordano sempre con devozione e, con vari eventi, seguono il percorso della Causa per la sua beatificazione.

Al convegno prendono parte importanti figure che hanno conosciuto Mons. Faggiano e parleranno di lui, avendo svolto un ruolo preminente nel percorso della Causa di beatificazione.

Durante l’evento verranno esposti le reliquie (paramenti vescovili e oggetti personali) di Monsignor Faggiano, concessi dalla congregazione dei Padri Passionisti di Manduria grazie all’opera di Padre Lombardo Lonoce.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9.45 Accoglienza Ospiti – Ore 10.00 Inizio convegno

Saluti:

Mons. Giuseppe Marra Amministratore delle Parrocchie di Umbriatico

Amministratore delle Parrocchie di Umbriatico Pietro Greco Sindaco di Umbriatico

Sindaco di Umbriatico S.E.R. Mons. Claudio Maniago Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, Amministratore Apostolico di Crotone-Santa Severina

Arcivescovo di Catanzaro-Squillace, Amministratore Apostolico di Crotone-Santa Severina Sergio Ferrari Presidente Provincia di Crotone

Presidente Provincia di Crotone S.E.R. Mons. Domenico Graziani Vescovo emerito dell’Arcidiocesi di Crotone-S. Severina

Vescovo emerito dell’Arcidiocesi di Crotone-S. Severina Fr. Mario Chiarello Vice Presidente dell’Unione dei Frati Minori d’Europa

Vice Presidente dell’Unione dei Frati Minori d’Europa Mons. Alfonso Siniscalco Vicario giudiziale dell’Arcidiocesi di Crotone-S. Severina

Intervallo culturale: Lettura da Dr. Antonio Rizzuti: “Cariati e la sua gente nel ventennio di Mons. Faggiano”

Padre Edoardo Caruso già Parroco di Umbriatico e Perticaro

già Parroco di Umbriatico e Perticaro Mons. Pietro Pontieri Storico e Amministratore della Parrocchia di Savelli

Storico e Amministratore della Parrocchia di Savelli Padre Lombardo Lonoce Vice Postulatore causa di beatificazione di Mons. Faggiano

Conduce

Lucia Bellassai Consigliere nazionale MEIC

Segreteria organizzativa: Alfonso Calabretta 348 2718650

