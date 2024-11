Share on Twitter

Share on Facebook

Lo scrittore Iovane continua a far incetta di premi. Riconoscimento anche all’Argentario.

Ancora un riconoscimento per lo scrittore lametino Antonello Iovane, il cui talento continua a entusiasmare le giurie di diversi concorsi letterari in giro per l’Italia. Dopo il Premio Castrovillari e il Premio Vitruvio Le Muse di Lecce, infatti, il romanzo “Aspettando Lei” dell’autore calabrese è stato insignito del Diploma d’onore quale Menzione al Concorso dell’Argentario, ottava edizione del Premio Caravaggio.

Sul palcoscenico di Porto Ercole, davanti a un numeroso pubblico, è andata in scena la cerimonia di premiazione che ha visto tra i protagonisti premiati anche lo scrittore lametino. “Sono contenta per Antonello” ha affermato una sorridente Marcella Garau, editor del libro, “merita tutti i riconoscimenti che sta ricevendo, il suo modo di narrare le storie è unico, capace di coinvolgere il lettore in ogni sua emozione”.

E non solo i lettori, visto che le avventure di Leonardo Manfredi raccontate nel libro hanno colpito i giurati dell’Argentario al punto tale da premiare l’autore.







ADVERTISEMENT

“Non nego di essere piacevolmente sorpreso del fatto che il romanzo continui ad ottenere riconoscimenti a poco meno di un anno dalla sua uscita” è il commento di Antonello Iovane che, dopo aver ringraziato la dott.ssa Laura Pieroni, presidente dell’associazione culturale Metamorphosis, organizzatrice dell’iniziativa, fa una dedica particolare: “per una volta voglio essere gentile verso me stesso e dedicarmi il premio, perché so quanto è difficile vivere questa fase della mia vita un po’ complicata”.

Il romanzo “Aspettando lei”, dunque, continua il suo viaggio fra le emozioni di lettori e giurati di tutta Italia.