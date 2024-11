Commemorazione delle Vittime del Nazismo a Garbsen: Un Momento di Ricordo e Riflessione

Ieri a Garbsen si è tenuta una sentita cerimonia per ricordare le vittime del Nazismo, un’occasione toccante di riflessione e memoria collettiva. L’evento è stato organizzato dal Circolo Italiano di Garbsen, con il prezioso contributo di Giuliano Micheli. Tra le molte figure di spicco presenti, spiccano il Sindaco della città, Claudio Provenzano, il Console Generale David Michelut e la Presidente del Comites, Glenda Crisà.

La cerimonia ha visto anche la partecipazione di numerose personalità del mondo politico ed ecclesiastico tedesco, sottolineando la condivisione internazionale dell’importanza di mantenere vivo il ricordo delle atrocità passate.







ADVERTISEMENT

Io stesso, presente all’evento in qualità di Consigliere del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero), ho avuto l’onore di offrire un breve discorso. Nel mio saluto, ho citato il filosofo tedesco Georg Wilhelm Friedrich Hegel con le parole: “L’uomo ha imparato dalla storia che l’uomo dalla storia non ha imparato nulla”.

Questa frase, seppur amara, invita a una riflessione profonda sull’importanza di mantenere vigile la nostra memoria storica, affinché tragedie come quelle del passato non si ripetano.

L’evento si è svolto in un’atmosfera di profondo raccoglimento, in cui le autorità e i partecipanti hanno condiviso non solo il ricordo delle vittime, ma anche l’impegno comune per un futuro di pace e tolleranza.

Foto: Elena Sanfilippo

Giuseppe Scigliano

Consigliere CGIE